Handreichung für eine erfolgreiche Persönlichkeitsentwicklung

Wie Kai-Uwe Harz im DU! Werk zur Persönlichkeitsentwicklung den Blick auf das Positive richtet

Klare Aussagen, feste Ziele und eine praktische Handreichung – das können die Zutaten für eine erfolgreiche Persönlichkeitsentwicklung sein. Kai-Uwe Harz, Erfolgscoach und Autor, weiß um die wirkungsvolle Macht von einfachen Anleitungen und praktikablen Hinweisen. Damit kann es alltagsbegleitend gelingen, die eigene Persönlichkeit erfolgreich weiterzuentwickeln, Ziele zu verfolgen und somit das volle Potenzial an Glück und Erfolg im Leben auszuschöpfen. “Es sind die vielzitierten “Aha!-Erlebnisse”, die zu nachhaltigen Veränderungen eingefahrener Strukturen und unglücklicher Lebensumstände führen. In meinem Nicht-nur-Buch nehme ich den Leser gezielt mit und eröffne ihm die Chance, das Ratgeber Format an seine individuelle Lebenssituation anzupassen, ganz konkretes Veränderungspotenzial zu entdecken und immer wieder darüber zu reflektieren”, beschreibt Harz seinen Weg.

Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, das Schöne im Leben in den Fokus zu nehmen

Ganz zentral lenkt Kai-Uwe Harz den Blick seiner Leser auf wichtige Punkte, um Ziele zu erreichen und Wünsche zu erfüllen. Er versieht sie am Satzende ganz bewusst mit vielen Ausrufezeichen, um den appellativen Charakter dieser Aussagen in den Vordergrund zu stellen. Es handelt sich dabei um einprägsame und gut nachvollziehbare Aufforderungen an seine Leser. So empfiehlt er zum Beispiel, eine Dankbarkeitsliste anzulegen, um sich über das Schöne im eigenen Leben bewusst zu werden. “Das Notieren und Niederschreiben ist dabei von zentraler Bedeutung. Es hilft bei der Reflektion und es dient der Präzisierung. Dabei geht es darum, Ziele und Wünsche aufzuschreiben, sie klar, knapp, präzise und in der Gegenwartsform zu notieren. Auch Bilder sollen dazu entstehen, denn unser Unterbewusstsein denkt in Visualisierungen. In meinem Nicht-nur-Buch eröffne ich den Lesern viel Raum für diese eigenen Notizen, Erkenntnisse, Ideen und Gefühle, die sie idealerweise vor dem Zubettgehen noch einmal durchblättern und so tief in ihrem Unterbewusstsein verankern.”

Persönlichkeitsentwicklung mit der anleitenden Kraft des Unterbewusstseins

Sein Werk “Du! bist der Regisseur Deines Lebens” verfolgt eine überaus positive Grundstimmung. Die Aufforderung zu glücklichem und positivem Denken, die Überzeugung von der schöpferischen Kraft der eigenen Ziele, die Wertschätzung des eigenen Ichs und die Erkenntnis des anleitenden Einflusses des Unterbewusstseins nimmt Kai Uwe Harz in seinen DU! Werken besonders in den Fokus. Seine Leser nimmt er mit auf einen erfüllenden Weg zu mehr Glück und Erfolg im Leben und in Partnerschaften.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

