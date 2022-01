Handgefertigter Schmuck: Einfach online bestellen

Schmuck im Internet kaufen – Online-Handel bringt Vorteile für Kunden

Das Internet ergänzt den klassischen Ladenverkauf um aufregende neue Werbe- und Vertriebsmöglichkeiten. Das gilt auch für hochwertigen Schmuck. Selbst exklusiver handgefertigter Schmuck lässt sich heute unkompliziert online erwerben.

Handgefertigter Schmuck per Online-Bestellung: Das sind die Vorteile

Macht der Online-Handel den Gang zum Juwelier überflüssig? „Sicher nicht“, findet Nico Farrell, Gründer und Geschäftsführer der Schmuckwerkstatt New Creations im Ostseebad Binz. „Aber die Option, handgefertigten Schmuck im Internet zu bestellen, ist aus vielen Gründen reizvoll.“ Einerseits könne man die virtuellen Auslagen zu jeder Tages- und Nachtzeit betrachten. „Öffnungszeiten gibt es im Internet nicht“, stellt Farrell fest. Das komme den Kundinnen und Kunden entgegen, die wegen ihrer Arbeitszeiten wenig Zeit haben, um ein Ladengeschäft zu besuchen. Darüber hinaus bietet das Internet die Möglichkeit, einzigartigen Unikat-Schmuck zu entdecken, der nicht am eigenen Wohnort verfügbar ist. Wer das Besondere sucht, kann online auf ein großes und vielfältiges Angebot zugreifen. Aber wie sieht es mit der persönlichen Beratung aus? „Natürlich bieten wir unseren Kunden auch individuelle Beratung per Telefon“, unterstreicht Farrell. „Besondere Stil- oder Materialwünsche, selbst handgefertigter Schmuck nach Kundenentwürfen – all das geht auch online. Auch die Auswahl zwischen verschiedenen bargeldlosen Zahlungsweisen dient dazu, den Schmuckkauf via Internet so komfortabel wie möglich zu gestalten.

Wenn handgefertigter Schmuck auf die Reise geht – online bestellen, Paketlieferung nach Hause

Exklusiver handgefertigter Schmuck ist kostspieliger als industriell gefertigte Massenware. Trotzdem brauche man beim Versand nichts zu befürchten, wenn man bei New Creations bestellt, unterstreicht der Goldschmied: „Wir versenden mit DHL, wo jedes Paket bis zu einem Wert von 500 Euro automatisch versichert ist“, erklärt der Nico Farrell. „Und für Sendungen, die diesen Wert übersteigen, lässt sich eine zusätzliche Transportversicherung abschließen.“ Dies und die umfassenden gesetzlichen Rückgaberechte im Internet-Handel machen den Schmuckkauf im Internet sicher und verlässlich. Nico Farrell: „Bis jetzt gab es im Versandhandel noch kein Problem, das wir nicht lösen konnten. Und unsere Kunden finden das Online-Angebot prima und nutzen es gern.“

Ob individueller, handgefertigter oder Unikatschmuck, New Creations bietet ein großes Spektrum für Frauen und Männer! Mit Hilfe von CAD-Software werden virtuelle 3D-Modelle erstellt und durch traditionelle Handwerkskunst angefertigt.

Kontakt

New Creations

Nico Farrell

Margaretenstrasse 20

18609 Ostseebad Binz

038393 436318

presse@newcreations.de

http://www.newcreations.de

