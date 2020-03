Hamburger fahren auf Cabrios ab

München (ots) – Hamburg hat den höchsten Anteil an Cabrios versichert, Sachsen

und Thüringen den niedrigsten – Fiat 500 als Cabrio bei Frauen am beliebtesten, 3er BMW bei

Hamburg ist Deutschlands Cabrio-Hochburg. 5,5 Prozent aller dort versicherten

Pkw sind Modelle mit offenem Verdeck.*) Auf dem zweiten Platz folgt

Rheinland-Pfalz (4,2 Prozent). Sachsen und Thüringen belegen mit jeweils 1,6

Prozent Cabrio-Anteil die hintersten Plätze. Im Schnitt aller über CHECK24

versicherten Pkw liegt der Anteil der Cabrios bei 3,7 Prozent.

Fiat 500 als Cabrio bei Frauen am beliebtesten, 3er BMW bei Männern

Das beliebteste Cabrio-Modell bei CHECK24-Kunden ist der Fiat 500. Der offene

Flitzer belegt bei den Frauen mit klarem Abstand den ersten Platz. Aber auch bei

den Männern landet der Fiat 500 auf dem zweiten Rang. Ebenfalls bei Frauen sehr

beliebt ist der offene Peugeot 206 und der smart fortwo.

Bei den Männern belegt der 3er BMW den ersten Platz unter den meistversicherten

Cabrios. Der smart fortwo schafft es aber nach dem Fiat 500 ebenfalls in die Top

Drei bei den männlichen Fahrzeughaltern.

