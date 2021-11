Haben Sie Lust im Dienste der Gesundheitsvorsorge tätig zu sein?

Haben Sie Lust auf einen zukunftsorientierten Beruf, in dem Messtechnik, Intuition und Expertenwissen gefragt sind?

Helfen Sie Menschen in Ihrer Region, besser zu schlafen und gesünder zu leben.

Wir laden Sie ein, zu einem Info-Webinar – am 17. Januar 2022 – Montag – 19:00 Uhr.

> Haben Sie Lust, anderen Menschen zu helfen?

> Wollen Sie frei sein und Ihre Termine selbst bestimmen?

> Suchen Sie ein zweites Standbein mit freier Zeiteinteilung, wollen aber nicht komplett bei NULL anfangen?

> Wollen Sie selbständig sein mit flexibler Arbeitszeit und Ihr Leben selbst bestimmen?

> Haben Sie Lust, die Welt ein bisschen besser und gesünder zu machen?

Immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter Schlafproblemen.

Die Anzahl der Betroffenen ist in 20 Jahren von 20 Millionen auf 34 Millionen gestiegen. (DAK)

> Seit 2010 sind Schlafstörungen bei Berufstätigen im Alter zwischen 35 und 65 Jahren um 66 Prozent angestiegen.

> Jeder zehnte Erwerbstätige leidet unter schweren Schlafstörungen.

> 43 % der Beschäftigten sind bei der Arbeit müde, ein Drittel regelmäßig erschöpft. (DAK-Gesundheitsreport 2017)

> Fast jeder dritte Schüler leidet unter Schlafstörungen!

> Die Hälfte der Schüler fühlt sich tagsüber erschöpft und klagt über Müdigkeit. (DAK – Präventionsradar – 2018)

Als allgemein angenommene Ursachen werden beispielsweise Stress, schlechte Schlafhygiene, falsche Ernährung, fehlende Bewegung genannt. Als hilfreiche Lösungsmöglichkeiten gelten zum Beispiel gesunde Lebensweise, Entspannungsübungen, bequeme Matratzen und Lattenroste, unterschiedlichste Schlafmittel und neuerdings Mittel die Melatonin enthalten. Lösungen, die lediglich bequem sind, oder auch nur luxeriös. Medikamente haben oft Nebenwirkungen und auch das eingenommene Melatonin kann ggf. seine Wirkung nicht entfalten.

Die wichtigste Voraussetzung für erholsamen Schlaf:

Melatonin wird jede Nacht bei jedem Menschen im Gehirn in der Zirbeldrüse gebildet, wenn am Schlaf(Platz) die Voraussetzungen stimmen.

at-home Experten helfen seit mehr als 20 Jahren, die Voraussetzungen am Schlaf(Platz) wieder herzustellen, damit die natürlichen Regenerations- und Selbstheilungs-Prozesse in der Nacht wieder funktionieren und optimal im Körper wirken, so wie es die Natur eingerichtet hat. Dadurch wird automatisch der Schlaf und die Selbstheilung verbessert und das Hormon Melatonin in der Zirbeldrüse gebildet, das so seine volle Wirkung entfalten kann.

Bei der at-home Schlafplatzuntersuchung werden mit hochwertiger Messtechnik die technischen Belastungen am Schlaf(Platz) festgestellt. Mit Hilfe der Radiästhesie, also mit der Wünschelrute, werden die natürlichen Störstrahlungen lokalisiert. Zur Beseitigung aller Störungen werden geeignete Maßnahmen empfohlen. Alle Messwerte, Empfehlungen und die festgestellten natürlichen Störzonen werden für den Kunden protokolliert. So kann er jederzeit die Situation am Schlafplatz zum Zeitpunkt der Untersuchung nachvollziehen und die empfohlenen Maßnahmen umsetzen.

Im Webinar am Montag, den 17. Januar 2021 – 19:00 Uhr erfahren Sie,

wie Sie vielen Menschen mit einem gesunden Schlaf(Platz) helfen können.

Für Menschen mit Schlafstörungen und anderen Erkrankungen ist ein gesunder Schlaf(Platz) die wichtigste Voraussetzung um erholsam zu schlafen und zukünftig gesund zu bleiben oder zu werden. Viele Studien beweisen, dass Schlafstörungen die Vorboten unterschiedlichster Erkrankungen sind.

Werden Sie Botschafter/in für gesunde Schlaf(Plätze): Bei at-home lernen Sie, wie man die Belastungen am Schlaf(Platz) nachhaltig verhindern kann, damit erholsamer Schlaf und alle Prozesse im Körper wieder optimal funktionieren, und sich Heilung einstellen kann.

Lernen SIE Schlaf(Plätze) gesund zu machen:

Wenn Sie Lust haben auf diesen zukunftsorientierten Beruf, in dem Messtechnik, Intuition und Expertenwissen gefragt sind, dann werden Sie Experte/in für gesunde Schlaf(Plätze)! Starten Sie mit der praxisbezogenen Intensiv-Ausbildung von at-home. Alles was Sie dafür benötigen, bekommen Sie bei at-home. Profitieren Sie von dem Know How und der Erfahrung aus über 25 Jahren. Schaffen Sie sich eine neue berufliche Perspektive, die Sie sowohl neben-, als auch hauptberuflich ausüben können.

Die Baubiologischen Standortexperten von at-home untersuchen in ganz Deutschland Häuser und Wohnungen, dabei vorrangig die Schlafbereiche, auf natürliche und technische Störstrahlung. Das Experten-Netzwerk arbeitet regional, um jederzeit in der Nähe Ihrer Kunden zu sein.

Mehr beim Webinar – im neuen Jahr – am Montag, den 17. Januar 2021 – 19:00 Uhr.

Am besten schon jetzt anmelden und Platz reservieren.

Wir freuen uns auf Sie.

Annemarie Heuer & Wilfried Gellrich

at-home Institut für Gesundheitsstudien

Wir machen Schlaf(Plätze) gesund!

Eine at-home Schlafplatzuntersuchung ist die beste Gesundheitsvorsorge der Welt!

