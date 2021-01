Bei einer langfristig orientierten Betrachtung zeigt sich ein Zusammenhang zwischen Geldmenge und Goldpreis.

Und es zeigt sich auch, dass der Goldpreis aktuell keineswegs zu hoch ist. Kurzfristig wirken Zinssatz oder der Kurs des US-Dollars. Doch Investitionen in Gold sollten keine kurzfristigen sein. Wird nun also die Geldmenge stark ausgeweitet – so wie in der Corona-Pandemie – dann wird der Wert des Geldes verwässert. Gold dagegen behält die Kaufkraft.

Geld wird aktuell ohne Ende gedruckt, die Schulden steigen und der Goldpreis geht nach oben. Die Gelddruckmaschinen anzuwerfen in Krisensituationen ist grundsätzlich keine schlechte Idee. Aber es führt zu Konsequenzen, unter anderem führt es zu einem steigenden Goldpreis. Analysiert man Grafiken, die die Beziehung zwischen Goldpreis und Geldmenge zum Inhalt haben, dann stellt man schnell fest, dass zurzeit keine Übertreibung des Goldpreises gegeben ist. Der Goldpreis bewegt sich in normalen Bahnen. In der Geschichte gab es Übertreibungsphasen, doch in so einer befinden wir uns derzeit nicht. Für kurzfristige Vorhersagen, wie es mit dem Goldpreis steht, sind diese Grafiken nicht geeignet.

Auch das World Gold Council kommt zu dem Schluss, dass der Goldpreis mit dem Geldmengenwachstum Schritt hält. Im Euroland ist die Geldmenge so stark angewachsen wie seit 12 Jahren nicht mehr. Die Geldmengen wachsen aufgrund der Krisenpolitik der Zentralbanken.

Da sollte also nichts näherliegen, als im Depot auch einige Goldaktien zu besitzen, etwa von Maple Gold – https://www.youtube.com/watch?v=MqpVJhaMOHU&t=652s -. Das Bohrprogramm auf dessen Douay-Goldprojekt in Quebec wurde gerade erweitert, um die bereits nachgewiesenen Ressourcen zu vergrößern. Eine Möglichkeit wäre auch ein Investment in Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=VnKfKu9ho9A&t=2s -, ein Unternehmen, das 2020 mit der Goldproduktion auf der Eagle Goldmine im Yukon begonnen hat.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -) und Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

