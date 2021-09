Glorious Model D Wireless – Entfesselte Präzision

Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Berlin, 07.09.2021

Die Model D gibt es jetzt kabellos! Die Glorious PC Gaming Race Model D Wireless bringt alles mit, was ihr verkabeltes Pendant bei Gamern und Kritikern so beliebt gemacht hat: geringes Gewicht dank Wabendesign, den erstklassigen Glorious BAMF-Sensor und die hochwertige Verarbeitung. Auch sonst ist sie mit High-End-Features nur so vollgestopft. Die Eckdaten von 69g Gewicht und die 1000 Hertz Abfragerate sprechen für sich. So eignet sich die ergonomische Rechtshänder-Maus für ambitionierte Gamer und professionelle eSportler gleichermaßen.

Jetzt neu bei Caseking!

Das Herzstück der Maus bildet der in Kooperation mit PixArt konzipierte hochpräzise Glorious BAMF-Sensor. Mit einer maximalen Auflösung von 19.000 DPI und der hohen Abtastrate von 400 IPS für Beschleunigungen von bis zu 50 G, ist der Sensor bestens gerüstet, um auch schnelle Mausbewegungen von Low-Sensitivity-Gamern zuverlässig zu verarbeiten.

Die Lift-off-Distanz (LoD) ist für ebendiese Art von Gamer essenziell, da die Maus immer wieder leicht angehoben wird, um sie erneut in Position zu bringen. Mit einer LoD von 0,7 – 1,7 mm garantiert die Glorious Model D Wireless, dass es nicht zu ungewollten Mausbewegungen kommt.

Die Features der Glorious Model D Wireles im Überblick:

-Kabellose Gaming-Maus für Rechtshänder

-hochpräziser Glorious BAMF-Sensor mit 19.000 DPI

-Ergonomisches Design und super flexibles USB-C Ladekabel

-Besonders leichtes Wabendesign für nur 69 g Gewicht

-71 Stunden Akkulaufzeit

-Sechs programmierbare Tasten

-Flexibles, geflochtenes USB-C-Ladekabel mit 2 m Länge

-400 IPS Hertz Abtastrate und Beschleunigung bis zu 50 G

-1.000 Hertz Abfragerate und Lift-off-Distanz von 0,7-1,7 mm

-Besonders gleitfähige G-Skates für minimale Reibung

-Schicke RGB-Beleuchtung mit 16,8 Mio. Farben und reichlich Effekten zur Auswahl

Mit einer Abfragerate von 1.000 Hz gewährleistet die Model D Wireless einen Informationsaustausch zwischen Maus und Prozessor in einem 1-ms-Intervall. In Kombination mit der schnellen 2,4-GHz-Funkverbindung wird so jeder Tastendruck beinahe in Echtzeit verarbeitet.

Die Oberseite der Glorious Model D Wireless ist in einem cleveren Wabendesign gefertigt. Das macht die Maus nicht nur zu einem echten Blickfang, sondern ermöglicht auch ihr geringes Gewicht von nur 69 g. Dieses Design bietet zudem funktionelle Vorteile: Es erhöht die Luftdurchlässigkeit und sorgt so für eine angenehme Kühlung der Handfläche. Dadurch wird die Schweißbildung unterbunden, sodass du Maus und Aim besser im Griff hast.

Die kabellose Gaming-Maus bietet insgesamt sechs Tasten: zwei Haupttasten für Rechts- und Linksklick, zwei Daumentasten, ein klickbares Scrollrad, sowie ein dedizierter DPI-Regler. Jede der Tasten ist individuell über die Glorious Core Software programmierbar, damit du die Maus perfekt auf deinen persönlichen Spielstil ausrichten kannst.

Der Akku der Glorious Model D Wireless hält überragende 71 Stunden und lässt sich auch während des Spielens über das zwei Meter lange, geflochtene USB-C-Kabel aufladen. Das Kabel bietet nur minimale Zugkraft, damit es die Mausbewegungen nicht einschränkt. Dank des mitgelieferten Adapters zur Empfängerverlängerung, kannst du den Dongle so positionieren, dass er sich in direkter Nähe zu deiner Glorious Model D Wireless befindet.

Die Glorious PC Gaming Race Model D Wireless bei Caseking:

www.caseking.de/model-d-wireless

Die Glorious PC Gaming Race Model D Wireless ist in Mattschwarz und Mattweiß ab sofort für 94,50 Euro vorbestellbar.

