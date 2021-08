Glorious Lynx Switches: Seidenweiches Tippgefühl

Jetzt bei Caseking vorbestellbar!

Berlin, 11.08.2021

Mit den präzisionsgefertigten Lynx Switches, wirft Glorious einen aufregenden neuen Mitbewerber um die Krone der besten linearen mechanischen Tastatur-Switches in Rennen. Auf Wunsch schon werksseitig mit Schmiermittel versehen und mit hohem Auslösepunkt, ermöglichen sie besonders flüssiges Tippen und extrem schnelle Reaktionen. Der Auslösedruck von 60g macht den Anschlag dabei sehr knackig und wirkt versehentlichen Tastaturanschlägen entgegen. Die hochwertigen Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer.

Bei den eigenen GMMK-PRO-Tastaturen von Glorious gestaltet sich der Einbau besonders einfach. Die Tastenschalter können außerdem in Tastaturen mit mechanischen 5-Pin-Switches eingesetzt oder für DIY-Projekte verwendet werden. Zwei der Pins können einfach abgeknipst werden, um die Kompatibilität noch weiter zu erhöhen. Die Lynx Switches sind mit SMD-LEDs kompatibel und können durch entsprechende Keycaps beleuchtet werden.

Alle Informationen zu den Glorious Lynx Switches im Überblick:

-Lineare mechanische Keyboard Switches mit seidenweichem Anschlag

-Hoher Auslösepunkt

-Gefertigt aus Polycarbonat, Nylon PA12 (Gehäuse), POM (Schaft), Kupfer (Blattfeder) und vernickeltem Metall (Feder)

-Auf Wunsch bereits ab Werk mit Glorious G-Lube geschmiert

-Flexibler „+“ Schaft für hohe Kompatibilität und leises Tippgeräusch

-Ca. 60 g Auslösedruck

-5-Pin Anschluss

-36 Stück pro Packung

Die hell-blaue Verkleidung ist eigens für den Switch entworfen. Die Oberschale besteht aus Polycarbonat, die untere Hälfte aus Nylon PA12. Der flexible Schaft mit „+“ Profil ist aus japanischem POM gefertigt und besonders leichtgängig. Die speziell gefertigten, Nickel-beschichteten Federn stammen aus Korea. Das Blatt aus Kupfer kommen ebenfalls aus Japan.

Die Switches können mit oder ohne Schmiermittel bestellt werden, das Glorious G-Lube ist auch separat erhältlich.

Die Glorious Lynx Switches bei Caseking:

caseking.de/glorious-lynx

Die Glorious Lynx Switches sind in Packungen à 36 Stück für 29,90 Euro zu haben. Die Variante mit Schmiermittel kostet 34,90 Euro. Sie sind ab sofort vorbestellbar, und voraussichtlich ab Mitte September lieferbar.

