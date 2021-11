Girokonto „SEHR GUT“: Handelsblatt und FMH zeichnen norisbank aus / norisbank Top-Girokonto belegt Platz 1 unter den Direktbanken

Bonn, 30.11.2021 | Die FMH Finanzberatung hat in einer aktuellen Auswertung für das Handelsblatt (Veröffentlichung vom 15.11.2021) die Girokonto-Angebote von 109 ausgewählten Kreditinstituten in Deutschland untersucht. Das Ergebnis: Die norisbank sichert sich mit ihrem Top-Girokonto Platz 1 unter allen in dem großen deutschlandweiten Test geprüften Direktbanken.

Entscheidend bei der Auswahl der verbraucherfreundlichsten Girokonto-Angebote waren im Rahmen einer Vielzahl an untersuchten Kriterien neben der Höhe der Kontoführungsgebühr unter anderem auch die Frage, ob es eine kostenlose Girocard und eine Kreditkarte zum Konto dazugibt. Auch besondere Angebote für Neukunden flossen in die Bewertung ein, ebenso die Frage, ab welchen Kontobeträgen und in welchem Umfang sogenannte Verwahrentgelte auf Guthaben fällig werden und ob zum Beispiel Überweisungen in Echtzeit möglich sind. Das Ergebnis der deutschlandweiten Studie: Platz 1 bei den Direktbanken mit der Note „sehr gut“ belegt das Top-Girokonto der norisbank. Insgesamt hatten von allen 109 getesteten Girokonten neben dem Top-Girokonto der norisbank lediglich sechs Girokonten in der Auswertung die Note „sehr gut“ bekommen.

Mit Services rund um die Uhr – wo immer der Kunde ist – versteht sich die norisbank als die smarte „immer-und-überall-dabei“ Bank. Sie bietet ihren Kunden Produkte und Services in Testsieger-Qualität zu stets attraktiven Konditionen. Neben den Kernangeboten – dem leistungsstarken und für die meisten Kunden kostenlosen „Top-Girokonto“ in Testsieger-Qualität und der kostenlosen Kreditkarte sowie dem günstigen „Top-Kredit“ – bietet die norisbank ihren Kunden eine breit gefächerte Angebotspalette an attraktiven Bank-Leistungen zu günstigen Konditionen: von der Geldanlage bis hin zu Versicherungen.

Die norisbank – ein Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe – ist eine moderne Direktbank, die ihren rund 570.000 Kunden online und telefonisch an 7 Tagen die Woche 24 Stunden zur Verfügung steht. Mit Services rund um die Uhr – wo immer der Kunde ist – sowie ganz ohne die Bindung an ein Filialnetz und Filialöffnungszeiten versteht sich die norisbank als die smarte „immer-und-überall-dabei“ Bank. Sie bietet ihren Kunden Produkte und Services in Testsieger-Qualität zu stets attraktiven Konditionen. Neben den Kernangeboten – dem für die meisten Kunden kostenlosen und leistungsstarken „Top-Girokonto“ in Testsieger-Qualität und der kostenlosen Kreditkarte sowie dem günstigen „Top-Kredit“ – bietet die norisbank ihren Kunden breit gefächerte Leistungen zu günstigen Konditionen: von der Geldanlage bis hin zu Versicherungen.

Für ihre kundenorientierten Angebote wurde die norisbank in den letzten Jahren vielfach prämiert. So wurde unter anderem das norisbank Top-Girokonto beim großen Girokonten-Vergleich 2021 von EURuro mit „sehr gut“ ausgezeichnet. Auch der TÜV Saarland beurteilte das Preis-Leistungsverhältnis des norisbank-Angebots und die Kundenzufriedenheit Ende 2020 jeweils mit der Note „sehr gut“. 2021 kürte Focus Money die norisbank zudem zu „Deutschlands beste Direktbank“. Vielfache weitere Auszeichnungen bestätigen darüber hinaus die Top-Qualität und das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis der norisbank. Weitere aktuelle Informationen hierzu:

