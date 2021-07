GIN A´FAIR Gin + Tonic Festival 2021| Stuttgart

Mit der GIN A“ FAIR NECKAR OPEN AIR 2021 geht das Gin+Tonic Festival der ganz besonderen Art in die nächste Runde.

Nach mehr als einem Jahr Abstinenz laden die Macher der GIN A“ FAIR zu einem ganz besonderen Event am und auf dem Neckar ein. Das Gin Festival wird vom 20. – 22. August 2021 auf Fridas Pier stattfinden. Neben der bekannt großen Auswahl an Gins, die von den jeweiligen Herstellern zur Verkostung angeboten werden, soll vor allem das Ambiente der diesjährigen Location dazu beitragen, die Besucher in einen unverwechselbaren „Gin Craze“ zu versetzen.

„Nachdem wir die Veranstaltung bereits zweimal verschieben mussten, freuen wir uns nun umso mehr auf ein ganz besonderes Event direkt am und auf dem Wasser“, so die Veranstalter des Gin Festivals, das in Stuttgart bereits zum fünften Mal stattfindet. „Wir hoffen sehr, dass wir mit unserer Entscheidung, dieses Jahr besser eine Open Air Veranstaltung durchzuführen, auch richtig liegen und uns die Besucher weiterhin die Treue halten“, so Benny Kieninger.

Der Veranstaltungsort „Fridas Pier“ liegt direkt an der alten Kohleverladestelle Gaisburg, tief im Stuttgarter Osten, direkt am legendären Gaskessel. Das Gelände ist ca. 400m lang und bietet Platz für außergewöhnliche Events. Das Besondere ist der zum Club umgebaute Frachtkahn „Wilhelm Knipscheer“, der direkt am Pier anliegt und der das gesamte Wochenende mit unterschiedlichen Aktionen bespielt wird.

Erwartet werden ca. 500 Besucher pro Festivaltag. „Sollte sich das Infektionsgeschehen bis dahin weiter normalisieren, werden wir natürlich auch mehr Besucher empfangen“, so Benny Kieninger, „geplant sind auch weitere Highlights, wie etwa ein abendliches Gin-Dinner auf Deck.“

Dieses Mal können sich die Besucher erneut auf einige bekannte Gesichter freuen, als auch auf viel Neues. So werden „Sipsmith“, „Roku“ und „Monkey 47″ vertreten sein, aber auch die GIN A“ FAIR Neulinge wie „Martin Miller´s Gin“, oder „Spree Gin“.

Die Hersteller werden die Besucher an drei Festivaltagen in die Geheimnisse ihres Destillats einweihen und stehen ihnen für allerlei Fragen zur Verfügung. Begleitend dazu wird es ein umfangreiches Rahmenprogramm geben. Leckere Speisen der Foodtrucks runden den gintastischen Aufenthalt ab.

Ein Fokus wird wie immer auf Nachhaltigkeit gelegt: Alle Aussteller sind angehalten, Alternativen zu Plastikprodukten zu nutzen und in Kooperation mit „Plants for the Planet“ wird für jeden Besucher ein Baum gepflanzt.

Öffnungszeiten der GIN A“ FAIR NECKAR OPEN AIR 2021

Freitag, den 20.08.2021 von 17 – 22 h,

Samstag, den 21.08.2021 von 14 – 18 und 19 – 23 h,

Sonntag, den 22.08.2021 von 15 – 20 h geöffnet.

Zutritt ab 18 Jahren. Tickets online ab 20 EUR.

LOCATION

Fridas Pier

Uferstraße, 70188 Stuttgart

Die GIN A‘ FAIR ist ein jährlich stattfindenden Gin Festival der ganz besonderen Art. Das Gin + Tonic – Festival.

Mit einem einzigartigen Tastingformat wird der Besucher zum Austausch und Kennenlernen von Neuem rund um das Thema Gin + Tonic eingeladen und mit Musik, Kunst und Festivalambiente in einen wahren „Gin Craze“ versetzen.

Ein Event zum Genießen, Lernen und Relaxen!

Die Festivalbesucher können sich auf eine exklusive Auswahl an Gins freuen, die in Kombination mit den passenden Tonics und Garnierung als perfect Serve von professionellen Bartendern und Brand Ambassadoren zur Verkostung angeboten werden.

