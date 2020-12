gFM-Business 5.0 ERP-Software für Mac, Windows und iOS mit neuen Funktionen

Die Oldenburger Softwareschmiede gofilemaker.de hat in dieser Woche mit gFM-Business 5.0 eine aktualisierte Version der anpassbaren ERP-Software veröffentlicht.

Die gFM-Business ERP-Software basiert auf der FileMaker-Plattform und ist auf macOS, Windows und Apple iOS lauffähig. gFM-Business Light ist eine im Funktionsumfang etwas reduzierte Version von gFM-Business Professional mit vollem Funktionsumfang. Der Hersteller bietet auch Customizing- und offene Lizenzen an, mit denen die Software durch den Kunden selbst mit der Software “FileMaker Pro” angepasst und erweitert werden kann. Dies macht gFM-Business und FileMaker zu einer äußerst flexibel einsetzbaren ERP-Lösung.

Mehrere Mandanten verwalten mit gFM-Business Professional

Die gFM-Business Professional ERP-Software unterstützt ab sofort die Verwaltung beliebig vieler Mandanten. Jeder Mandant kann über individuelle Firmenstammdaten und eigene Nummernkreise verfügen. gFM-Business Professional 5.0 enthält zusätzlich zu den klassischen Formular-Masken neue Master-Detail-Masken, mit denen die Ansicht für Benutzer auf einen einzelnen Mandanten eingeschränkt werden kann. Auf diese Weise können “Super-User” in der klassischen Formularansicht alle Daten aller Mandanten einsehen und bearbeiten, während Benutzer mit aktivierten Master-Detail-Masken ausschließlich die Daten des dem Benutzer zugewiesenen Mandanten einsehen und bearbeiten können.

Die Unternehmensstatistik wurde ebenfalls um Mandanten erweitert, so daß statische Auswertungen in gFM-Business 5.0 sowohl über die gesamten Daten, also über alle Mandanten, als auch über einen einzelnen Mandanten ausgeführt werden können. In gFM-Business 5.0 wurde die Aktualisierung der statistischen Auswertungen optimiert und beschleunigt.

Neue Personalverwaltung im Unternehmensmodul

Im Unternehmensmodul enthalten gFM-Business Light und Professional 5.0 eine neue Personalverwaltung, mit der neben den Stammdaten des Mitarbeiters auch Dateien, Korrespondenz und Aktionen gespeichert werden können. Mit der integrierten Provisionsabrechnung können Kunden für Provisionen zugewiesen und Mitarbeiterprovisionen automatisiert abgerechnet werden. Termine, Urlaub, Krankheit, Fortbildung und andere Ereignisse können im Personalkalender verwaltet werden.

Elektronische Rechnungen mit ZUGFeRD, Factur-X und Swiss-QR

gFM-Business 5.0 Professional unterstützt die Erstellung elektronischer Rechnungen und enthält Exportprofile nach verschiedenen ZUGFeRD- und Factur-X-Standards. Die ERP-Software kann außerdem Swiss-QR-Codes erzeugen und enthält ein entsprechendes Basis-Drucklayout nach dem ISO-20022-Standard, das durch den Nutzer mit FileMaker Pro individuell angepaßt oder als Basis zur Erstellung weiterer Swiss-QR-Drucklayouts genutzt werden kann.

Beliebige Dokumentverknüpfungen im System

Systemweit können mit gFM-Business Light und Professional 5.0 Dokumente miteinander verknüpft werden, die dann bei der Druckausgabe zusammen gedruckt und beim E-Mail-Versand zusammen versendet werden. Auf diese Weise können sich Prozesse über mehrere Dokumente erstrecken, die dann automatisiert erzeugt werden.

Mehr Informationen und Bildmaterial zu gFM-Business 5.0

https://gofilemaker.de/2020/12/gfm-business-5-0-erp-software-mit-vielen-neuen-funktionen-veroeffentlicht/

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Version gFM-Business 5.0 ist in allen Versionen ab sofort verfügbar und steht zum Download bereit. Nutzer einer vorherigen Version 4.x oder 3.x können die neue Version zum vergünstigten Upgradepreis erwerben. Wer die vorherige Version innerhalb der Grace-Period (seit dem 1. Februar 2020) erworben hat, erhält das Upgrade auf gFM-Business 5.0 kostenlos.

Die Freeware-Version gFM-Business free ist nach Registrierung zeitlich unbeschränkt nutzbar für bis zu 100 Datensätze pro Modul. Der Funktionsumfang ist identisch mit der Einzelplatzversion von gFM-Business Basic, die zum Preis von 199 Euro* erworben werden kann und keinerlei Einschränkungen unterliegt. gFM-Business Basic 5.0 ist auch als Offene Lizenz zur Verwendung mit FileMaker im Netzwerk und Möglichkeit zur Anpassung und Erweiterung mit FileMaker Pro zum Preis von 1.999 Euro* erhältlich.

gFM-Business Light ist die Einzelplatzversion von gFM-Business Professional als App-Lösung und zum Preis von 399 Euro* erhältlich. Die Einzelplatzversion der mandantenfähigen Datenbank-Lösung gFM-Business Professional ist zum Preis von 699 Euro** erhältlich. Die Mehrplatzlizenz von gFM-Business Professional 5.0 ist zu Preisen ab 1.199 Euro** erhältlich. Alle Preise ggf. zzgl. FileMaker-Lizenzen.

gFM-Business Custom enthält ein Benutzerkonto zur Bearbeitung aller Bildschirmmasken und Listenansichten mit FileMaker. Neben allen Drucklayouts können mit gFM-Business Custom auch alle Bildschirmmasken mit FileMaker Pro im Layoutmodus bearbeitet werden. gFM-Business Custom Professional ist als Einzelplatzversion zum Preis ab 1.499 Euro** erhältlich, als Mehrplatzlizenz ab 2.499 Euro**.

Als offene Lizenz enthält gFM-Business ein Administrator-Benutzerkonto für die Anpassung und Erweiterung der gesamten Software. Die offene Lizenz von gFM-Business Basic ist als Mehrplatzlizenz zum Preis von 1.999 Euro** erhältlich, von gFM-Business Professional ab 5.999 Euro**.

*Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

** Alle Preise zzgl. 19% MwSt., inklusive 5-User-Lizenz des MBS FileMaker Plugin (Vollversion, kann mit eigenen Lösungen verwendet werden)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Markus Schall – IT-Services

Herr Markus Schall

Großer Kamp 5

26209 Hatten

Deutschland

fon ..: +49 (0) 4482-562 90 70

fax ..: +49 (0) 4482-562 90 69

web ..: https://gofilemaker.de

email : info@gofilemaker.de

Fachportal zur Entwicklung von Business-Apps für Mac OS X, Windows und iOS. Entwicklung und Vertrieb von Datenbanksystemen, ERP-Software und Warenwirtschaftssystemen auf Basis der FileMaker-Plattform. Erfahrung mit FileMaker-Datenbanken seit 1994, Gewinner eines FMM Award 2011, verliehen durch das FileMaker Magazin.

Pressekontakt:

Markus Schall – IT-Services

Herr Markus Schall

Großer Kamp 5

26209 Hatten

fon ..: +49 (0) 4482-562 90 70

web ..: https://gofilemaker.de

email : info@gofilemaker.de