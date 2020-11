Geistiges Heilen lernen – durch eine Heilerausbildung das eigene Heilungspotential entdecken und entwickeln

Lerne selbstständig Geistiges Heilen – mit Heilungsbildung neben der Grundlagenschulung der Sensitivität und Medialität das eigene Heilungspotential erlernen!

Durch eine Heilerausbildung das eigene Heilungspotential entdecken und entwickeln

Im Laufe der letzten Jahre hat in der modernen Medizin der Einfluss von Energieheilkunde und Psychologie auf den menschlichen Körper zunehmend an Bedeutung gewonnen. Zahlreiche Studien belegen dass der Geisteszustand eines Menschen stärker das körperliche Wohlbefinden bestimmt als zuvor angenommen. Diese Erkenntnis führt früher oder später zu dem Punkt ausreichende Fachkräfte im Bereich spiritueller und geistiger Heilung auszubilden zu müssen um Patienten mit einem etwaigen Problembild behandeln zu können.

GEISTIGES HEILEN ALS HEILUNDMETHODE ERLEBEN

Die Energieheilkunde oder Geistheilung setzt dort an, wo keine andere Heilungsmethode zu wirken versucht. Ein Spiritueller Heiler geht davon aus, dass viele Arten von Krankheiten in der Seele beginnen. Das ganzheitliche Welt- und Menschenbild der Spirituellen Heilung schließt seelische, psychische und physische Ebenen mit ein. Während die Medizin ausschließlich direkte Schädigungen der körperlichen Materie betrachtet, setzt die Geistheilung an der Seele und dem Geisteszustand des Patienten an.

AUSBILDUNG GEISTIGES HEILEN FÜR JEDEN ERLENBAR

So kann sie bei jeglicher Art von Erkrankung, wie beispielsweise Stress oder Seelischen Verletzungen, angewendet werden. Die Methoden der Geistigen und Spirituellen Heilung können dabei sogar körperlichen Erkrankungen vorbeugen, da viele wissenschaftlich denkende Mediziner durch zahlreiche Studien der Meinung sind, dass schwere Krankheiten auch durch einen beschädigten Geisteszustand ausgelöst werden können.

Die Kernziele der Geistigen Heilung liegen demnach darin, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, die Heilung im ganzheitlichen Sinne zu fördern und den Menschen beim Wahrnehmen seiner Eigenverantwortungen zu ermutigen und zu unterstützen.

DEN ENERGIEFLUSS AKTIVIEREN & EIGENES HEILUNGSPOTENTIAL ENTDECKEN

Da geistige Krankheiten Störungen im Menschlichen Energiefluss zugrunde liegen, wird versucht durch energetische Behandlungen den Energiefluss des Körpers zu aktivieren und zu harmonisieren. Ziel ist weiterhin die sogenannten Selbstheilungskräfte des Körpers zu trainieren. Studien belegen eine deutlich positive Auswirkung auf den Körper durch einen gesunden Geisteszustand. Die Behandlung des Körpers im ganzheitlichen Sinne kann in jeder Situation erfolgen. Zur Wirkung geistiger Heilmethoden sind keine Diagnosen erforderlich.

HEILERAUSBILDUNG ALS BERUF & BERUFUNG ERFAHREN

Die Geistheilung ist mit einer ethischen und spirituellen Lebenseinstellung untrennbar verbunden. Sie basiert auf dem Glauben an die Existenz einer Geistigen Welt. Wer den Beruf durch eine Heilerausbildung des Geistigen- oder Spirituellen Heilens ausführen möchte, darf dieses universelle Bewusstsein als Quelle der Heilkraft verstehen. Da sich der Mensch selbst an seinem Heilprozess beteiligen muss, ist der Energetiker nur der Impulsgeber, der dem Menschen den Weg zu einer Geistigen Einheit zuweisen kann. Vorteil der geistigen Heilung ist demnach unter anderem, dass der Mensch nach der Impulsgabe des Heilers selber in der Lage sein sollte die Therapien selbstständig zu praktizieren. Voraussetzung ist, dass der Heiler zusammen mit dem Menschen eine Methode herausgearbeitet hat, die bei der vorhandenen Krankheit Wirkung zeigt.

Der Beruf des Geistigen oder Spirituellen Heilers setzt also eine besondere Weltanschauung voraus, sowie ein Interesse die Funktion des Menschen zu verstehen und einen starken Willen seinen Patienten zu helfen. Mehr Informationen zur Ausbildung Geistiges Heilen gibt es unter www.deutsche-heilerschule.de

