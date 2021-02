GEFIMED Neueste digitale Gesundheitsaufklärung

Suchmaschinen für Ärzte und Mediziner gibt es schon seit vielen Jahren. Ebenso medizinische Nachrichtenportale. Warum dann etwas Neues schaffen? Das fragten wir Nicole Schranner die Geschäftsführerin von der “Gesellschaft für innovative Medizin”, kurz GEFIMED.

Die Suchmaschinen und Bewertungsportale, die wir uns in den letzten Jahren angeschaut haben, waren jeder für sich mehr oder weniger sehr informativ. Was uns und nach einer Umfrage bei Ärzten aber fehlte, war ein Portal, welches alle Informationen über den Mediziner bündelt und dem suchenden Patienten kompakt absolut werbefrei zur Verfügung stellt. Egal ob es die großen Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Jameda, Xing oder LinkedIn, die Website oder individuelle Beiträge des Arztes sind, wir wollten alle in einem Eintrag abrufbar machen, ohne dass man die Einträge einzeln Beitrag für Beitrag z. B. bei Google anklicken muss. Wer macht sich schon diese Mühe?

Das, in der Kombination mit aktuellen medizinischen Nachrichten und zu 100 % werbefrei ließ uns die GEFIMED.de ins Leben rufen. Hier werden die Mediziner aus deiner Stadt ansprechend groß und übersichtlich vorgestellt und du hast als Suchender den vollen Zugriff auf alle Informationen den es über den Mediziner auf unserer Seite gibt. So kannst du dir innerhalb von Sekunden einen ersten Überblick verschaffen. Welche Behandlungsmethoden oder Techniken verwendet der Arzt? Wie wurde er bisher auf Jameda bewertet. Welches aktuelle Video hat er auf YouTube? Was gibt es über ihn bisher auf Facebook?

Alle Antworten findest du ab sofort auf GEFIMED.de. Wir bauen das Portal gerade während der schweren Corona-Zeit auf und würden uns freuen, wenn möglichst viele Mediziner aller Fachbereiche aus Deutschland sich uns anschließen, damit der Patient schnellstmöglich alle gesundheitlichen Informationen erhält. Der Suchende muss sich weder anmelden noch eine Mail abgeben. Es ist für jeden frei zugänglich und dient der allgemeinen medizinischen Information.

