Gebrauchtwagen verkaufen was ist mein Auto wert

Wie kann ich meinen Unfallwagen verkaufen?

Ein unfallwagen ist für manche Besitzer nicht mehr tragbar. Der Unfallschaden kann so groß sein, dass die Reparatur viel zu teuer ist. Was aber tun, wenn man sich von seinem Gefährt trennen möchte? Es ist schwierig, einen Käufer zu finden. Viele Verkäufer sind enttäuscht, weil sich Interessen dann doch gegen den Altwagen entscheiden. Haben Sie diese Erfahrung auch schon machen müssen? Dann sollten Sie sich an unseren Autoankauf Bochum wenden.

Autoankauf Bochum – wir kaufen Ihren Wagen

Wir sind ein Autoankauf, der sich auf alte Gebrauchtwagen spezialisiert hat. Wir kaufen vor allem Unfallwagen auf. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß die Schäden sind oder wie teuer eine Reparatur ist. Bei uns können Sie den Unfallwagen verkaufen und bekommen einen fairen Preis.

Wie genau gehen Sie als Autoankauf vor?

Sie haben die Möglichkeit, sich vorab an uns zu wenden und uns das Fahrzeug mit Worten und Bildern vorzustellen. In diesem Fall können wir Ihnen ein unverbindliches Angebot unterbreiten, damit Sie entscheiden können, ob wir zu Ihnen kommen sollen. Sie können aber auch gleich einen Termin mit uns vereinbaren. Wir kommen dann mit unserem Autoankauf zu Ihnen und werden eine Restwertermittlung durchführen. Dies bedeutet für Sie, dass wir schauen, was der Wagen noch an Wert hat. Diese Summe teilen wir Ihnen mit und Sie können dann entscheiden, ob Sie den Unfallwagen verkaufen möchten. Sie zahlen für die Restwertermittlung keinen Cent, auch für den Abtransport nicht, falls dieser von Nöten sein sollte.

Was ist mein auto wert ?

Wir holen Ihren Gebrauchtwagen überall ab

Wenn Sie sich dazu entscheiden, den Gebrauchtwagen verkaufen zu wollen, stehen wir Ihnen zur Seite. Sie können uns zu sich nach Hause rufen, in Ihr Unternehmen oder auch an die Stelle, wo der Unfallwagen stehen gelassen wurde. Der letzte Punkt bedarf einer Eiligkeit, denn ein kaputter Wagen kann nicht einfach lange am Straßenrand stehen. Sie bekommen von uns immer einen schnellen Termin, damit dieses Problem gelöst wird. Wir sind auch bereit, den Wagen in der Werkstatt abzuholen, wo das Fahrzeug steht. Sie können sich hier ganz auf uns verlassen.

Kaufen Sie auch alte Autos an?

Wer seinen Unfallwagen verkaufen möchte und der leider auch schon älter ist, macht sich natürlich Gedanken. Auf uns jedoch können Sie sich garantiert verlassen. Auch wenn Ihr Fahrzeug etwas älter sein sollte, kaufen wir es an. Bei uns spielt das Alter keine große Rolle. Das Gleiche gilt auch für einen hohen Kilometerstand. Sie werden bei uns einen Top Preis erhalten, mit dem Sie zufrieden sein werden!

Fazit

Es gestaltet sich nicht immer einfach, wenn man sich entscheidet, einen Autoankauf Focus verkaufen zu wollen. Wenden Sie sich direkt an unseren Autoankauf Bochum, denn wir lassen unsere Kunden nicht im Stich. Wir zahlen einen fairen Preis und das natürlich gerne als Bargeld. Sie erhalten auch einen Kaufvertrag, haben somit in uns einen seriösen Käufer gefunden. Wir sind in der Regel innerhalb von 24-48 Stunden bei Ihnen, um Sie von dem Gebrauchtwagen zu befreien. Dieser kann schon einmal für Ärger in der Nachbarschaft oder mit dem Vermieter sorgen, vor allem dann, wenn er schon abgemeldet wurde. Wenden Sie sich am besten noch heute an uns und wir zeigen Ihnen auf, was der Altwagen noch wert ist. Unsere Leistungen sind für Sie allesamt kostenlos, somit erwartet Sie eine gute, sichere und schnelle Abwicklung bei Ihrem Autoverkauf!

