Fuhrparkverband: Erstes Verbandsmeeting als Webkonferenz

Umfangreiches Zweitages-Programm steht fest / Präsentationen zu Rechtsfragen, Homeoffice und mehr sowie Impulse für innovatives Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement

Das Programm für das am 28. und 29. April stattfindende 24. Verbandsmeeting des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement (BVF) steht fest. Erstmals findet die Veranstaltung komplett online als Webkonferenz statt. “Wir setzen seit einigen Jahren zusätzlich zu unserem Präsenz-Programm auf E-Learning, Webinare und Webmeetings. Eine Webkonferenz war ebenfalls schon angedacht, die aktuelle Lage hat die Planung dazu beschleunigt”, sagt BVF-Geschäftsführer Axel Schäfer. Allerdings wolle man auch in Zukunft nicht komplett auf persönliche Begegnungen verzichten. Beides hätte besondere Stärken. Die sinnvolle Mischung des Angebots – darauf kommt es laut Schäfer an.

Das 24. Verbandstreffen im virtuellen Raum wird an beiden Tagen um 10 Uhr beginnen und bis 16 Uhr bzw. 15Uhr ein vielseitiges Programm bieten. Input geben Experten, Verbandsjuristen und Verbandsmitglieder mit entsprechender Expertise.

Zum Programm: Wichtige Fachthemen werden zwar derzeit von CoVid-19 in den Hintergrund gedrängt, der Staat wird aber sicherheitsrelevante Pflichten und Verordnungen sicher deswegen nicht aufheben und das Virus sollte auch die Beschäftigung mit Zukunftsthemen wie Digitalisierung oder Innovationen nicht verhindern. So liegen die Schwerpunkte der Webkonferenz auf Vorträgen zu Fachthemen wie der Auswahl von Fuhrparksoftware, Unfallverhütungsvorschriften für Elektrofahrzeuge im Fuhrpark, Halterpflichten bei Diensträdern sowie Rechtsfragen und Impulsen für innovatives Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. Auch Tipps zur Arbeit im Homeoffice und Gesundheitstipps sind Teil des Programms “Besondere Zeiten brauchen besondere Antworten und Lösungen. Ich freue mich, dass wir trotz aller Herausforderungen ein so abwechslungsreiches und interessantes Programm gestalten konnten”, unterstreicht der Verbandsgeschäftsführer.

Die Teilnahme an der Konferenz ist ganz einfach. Es werden lediglich ein Computer oder Notebook mit Internetzugang und Tonausgabe benötigt. Um selbst mitdiskutieren zu können, sind eine Webcam und/oder ein Mikrofon optimal. Eine Beteiligung via Chat ist ebenfalls möglich. “Uns ist klar, dass so ein Meeting gerade auch vom persönlichen Austausch und Networking lebt. Durch die Möglichkeiten des Live-Chats und der digitalen Gesprächsrunden haben wir diesem Wunsch Raum gegeben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können so untereinander oder auch mit den Referierenden ins Gespräch kommen. Ich freue mich auf spannende Diskussionen und viel Input”, so Schäfer.

Für Mitglieder des Fuhrparkverbands wird die Teilnahme am gesamten Programm oder ausgewählten Teilen der Web-Konferenz kostenlos sein.

Aktuelle Informationen, Programm und Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier: https://www.fuhrparkverband.de/elearning/24-verbandsmeeting-online.html

Der Bundesverband Fuhrparkmanagement wurde im Oktober 2010 als Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder, die Fuhrparks zwischen 5 und 50.000 Fahrzeugen betreiben. Mitglieder sind unter anderem Unternehmen wie Axel Springer Services & Immobilien GmbH, Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, KPMG AG, CANCOM SE, KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG, FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V., SEG Sparkassen Einkaufs-Gesellschaft mbH, SAP, DB Fuhrparkservice GmbH oder Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH. Der Verband ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Bernd Kullmann (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Ideal Versicherung) und Claudia Westphal (stv. Vorsitzende, Fuhrparkleiterin Beiersdorf). Geschäftsführer ist Axel Schäfer.

Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

Firmenkontakt

Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53

presse@fuhrparkverband.de

https://www.fuhrparkverband.de

Pressekontakt

Bundesverband Fuhrparkmanagement e.V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53

presse@fuhrparkverband.de

https://www.fuhrparkverband.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.