Für saubere Büros und Fassaden in Hamburg – RDH Gebäudereinigung GmbH

Von der Büroreinigung über die Treppenhausreinigung bis hin zur Fensterreinigung bietet die RDH Gebäudereinigung GmbH ein umfassendes Leistungsspektrum.

Mit überzeugenden Konzepten zur Reinigung von Büros, Praxen und anderen Objekten hat sich die RDH Gebäudereinigung GmbH in den vergangenen Jahren einen stetig wachsenden Stamm von begeisterten Kunden in Hamburg aufgebaut. Die beeindruckende Professionalität und die absolute Zuverlässigkeit des Teams rund um Geschäftsführer Ralf Petersen wissen die Auftraggeber ebenso zu schätzen, wie die perfekte Organisation und die hohe Kompetenz in Fragen der Hygiene und Sauberkeit.

Fachliche Kompetenz auf verschiedenen Feldern

Die gründliche Reinigung von gewerblichen und privaten Objekten erledigen die umfassend geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von RDH ebenso kompetent und zuverlässig wie eine fachgerechte Fassadenreinigung, die ebenfalls zum umfangreichen Dienstleistungsangebot des Unternehmens zählt. Auch wenn es um Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen in Hamburg geht, ist die Erfahrung und Expertise der Profis von RDH gefragt.

Moderne Technik für strahlende Ergebnisse bei der Büroreinigung

Statt auf wenig umweltfreundliche chemische Produkte, setzen die Profis der RDH Gebäudereinigung GmbH auf die richtige Technik bei der Büroreinigung Hamburg. Die umfangreiche Ausstattung mit modernsten Reinigungsmaschinen macht eine gründliche, effiziente und umweltschonende Reinigung ebenso möglich, wie der zielgerichtete Einsatz von speziellen Reinigungsmitteln für spezifische Anwendungen. Auf diese Weise erreichen die Putzprofis auf nachhaltige, die Umwelt und die Gesundheit schonende Art und Weise erstklassige Ergebnisse, die absolute Sauberkeit garantieren.

Eine saubere Umgebung macht sympathisch und erfolgreich

Absolute Sauberkeit und Hygiene sind nicht nur in Arztpraxen und Krankenhäusern gefragt. Auch bei einer Büroreinigung schaffen die SauberkeitsexpertInnen von RDH in Hamburg mit ihrer Arbeit und dem strahlenden Glanz in allen Räumen ein angenehmes Arbeitsumfeld. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung sorgt nachweislich dafür, dass sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Arbeit wohler fühlen und bessere Ergebnisse erzielen. Darüber hinaus tragen topp gepflegte Büros oder Ladenlokale auch zum positiven Image eines Unternehmens in der Kundschaft bei.

Rundum sauber, aufgeräumt und gepflegt mit der RDH Gebäudereinigung GmbH

Von der Fassadenreinigung über die Büroreinigung bis hin zum Entrümpeln des Kellers bietet die RDH Gebäudereinigung GmbH ein umfassendes Serviceangebot für gewerbliche und private Kunden in Hamburg und Umgebung. Zu erreichen sind die Reinigungs- und Aufräumprofis telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr. Per E-Mail und mit Hilfe des praktischen Online-Formulars auf der Firmenwebseite gelingt die Kontaktaufnahme sogar außerhalb der Geschäftszeiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RDH Gebäudereinigung GmbH

Herr Ralf Petersen

Wandsbeker Chaussee 48

22089 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040-63866770

web ..: https://www.hamburg-reinigungsdienst.de/

email : kontakt@hamburg-reinigungsdienst.de

Pressekontakt:

RDH Gebäudereinigung GmbH

Herr Ralf Petersen

Wandsbeker Chaussee 48

22089 Hamburg

fon ..: 040-63866770

web ..: https://www.hamburg-reinigungsdienst.de/

email : marketing@hamburg-reinigungsdienst.de