Führungswechsel an der Spitze der Ostertag DeTeWe

Manuel Ferre Hernandez wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung

Marcus Hänsel verlässt das ITK-Systemhaus zum 30. September 2020

Wie das Unternehmen heute bekannt gab, wird Manuel Ferre Hernandez zum 1. Oktober 2020 Vorsitzender der Geschäftsführung der Ostertag DeTeWe Holding GmbH und der verbundenen Konzernunternehmen. Er war seit 2011 in leitenden Funktionen bei der DeTeWe Communications GmbH, die 2018 mit der Ostertag AG zusammengeführt wurde, tätig und zuletzt Managing Director Germany and Switzerland der Mitel Deutschland GmbH.

Marcus Hänsel, Sprecher der Geschäftsführung der Ostertag DeTeWe-Gruppe, verlässt das Unternehmen Ende September 2020 auf eigenen Wunsch, um eine ihn weiterführende Aufgabe in einem anderen Unternehmen zu übernehmen. Er ist im Januar 2017 in das Unternehmen, von Alcatel-Lucent Enterprise kommend, eingetreten und hat im Juli 2017 die Geschäftsführung von Gerhard Ostertag, dem Gründer der Ostertag Solutions AG, übernommen. Paul Stodden, Gesellschafter und Vorsitzender des Beirats der Ostertag DeTeWe betont seine erfolgreiche Arbeit: “Marcus Hänsel ist es gelungen 3 Unternehmen erfolgreich zu integrieren, so dass sich alle Mitarbeiter heute einem Unternehmen zugehörig fühlen und unsere Kunden den Vorteil einer breit gefächerten Angebotspalette aus einer Hand in Anspruch nehmen können.”

“Mit Herrn Ferre gewinnt Ostertag DeTeWe eine in der Branche rundum erfahrene und im Unternehmen wohlbekannte Führungspersönlichkeit. Mit ihm, werden wir den Erfolg der Ostertag DeTeWe im klassischen ITK-Geschäft weiterführen und das wachsende IT-affine Geschäft, insbesondere Cloud, Collaboration, Branchenlösungen und Netze weiter forcieren”, sagt Paul Stodden.

Fragen & Antworten zum Führungswechsel: https://we.tl/t-vPzT2Dtvbu

Weitere Informationen unter: https://www.ostertagdetewe.de/

Ostertag DeTeWe ist ein marktführendes Systemhaus für ITK-Lösungen und Systemintegration in Deutschland. Ostertag DeTeWe plant, realisiert und betreibt sowohl standardisierte wie auch individuelle und unternehmenskritische Kommunikationslösungen für Unternehmen aller Größenordnungen, Institutionen und Verwaltungen. Kunden der Ostertag DeTeWe erhalten Kommunikationslösungen mit dauerhaftem Mehrwert, ganzheitliche Lösungen zur Prozessoptimierung und hochwertigem Service. Das Unternehmen integriert Produkte und Lösungen namhafter Hersteller und bietet eine eigene Cloud Lösung “Made in Germany”, spezifische Software, Managed Services, Carrier- und Provider-Service sowie Unified Communications & Collaboration (UCC) an.

Neben dem Hauptsitz in Walddorfhäslach bei Stuttgart sind die ca. 500 Mitarbeiter an 14 weiteren Standorten in ganz Deutschland kundennah tätig und können so bei jedem Geschäftspartner durch einen flächendeckenden Service aktiv werden.

Ostertag DeTeWe ist durch den Zusammenschluss der Ostertag Solutions AG, dem ITK-Geschäftsbereich der euromicron Deutschland GmbH und der DeTeWe Communications GmbH entstanden.

VR Equitypartner, die Private Equity Gesellschaft der DZ Bank in Frankfurt, ist seit 2016 Hauptgesellschafter und unterstützt das expansive Wachstum der Unternehmensgruppe.

Kontakt

Ostertag DeTeWe GmbH

Hanna Zimmermann

Schlattgrabenstr. 13

72141 Walddorfhäslach

+49 7127 9286-161

presse@ostertagdetewe.de

https://www.ostertagdetewe.de/

Bildquelle: Ostertag DeTe