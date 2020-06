FREE NOW startet neue Buchungsoption “Screen”

Ab sofort können Nutzer Fahrzeuge mit Trennwänden direkt über die App bestellen

Hamburg, 09. Juni 2020 – FREE NOW, Europas führender Mobilitäts-Anbieter, integriert einen neuen Servicetypen. Mit der Buchungsoption “Screen” können Kunden sich jetzt ohne Aufpreis ein Taxi oder einen Mietwagen mit Schutzwand zwischen Fahrer- und Fahrgastbereich über die App bestellen. Schon mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie leitete FREE NOW sofortige Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz seiner Fahrgäste und seiner angeschlossenen Fahrer in die Wege. Neben der Einführung diverser Hygienemaßnahmen wurden europaweit zusätzlich über 10.000 Trennwände an Unternehmer und Partner verteilt. Mit der neuen Service-Option können die Fahrzeuge, die mit dieser Schutzvorrichtung ausgestattet wurden, nun explizit über die FREE NOW App gebucht werden.

FREE NOW Umfrage bestätigt: Kunden fahren lieber auf Nummer sicher

In einer europaweiten Umfrage, an der im Mai über 15.000 FREE NOW Kunden teilnahmen, wurde deutlich: In der jetzigen Situation und mit zunehmenden Lockerungen wünschen sich Fahrgäste bei Taxi- oder Mietwagenfahrten mit Chauffeur verbesserte Maßnahmen und Standards in Sachen Hygiene. Allein in Deutschland bestätigten über 40 Prozent aller Befragten, dass sie sich sicherer fühlen, wenn ein Taxi oder ein bestellter Mietwagen mit einer Trennwand ausgestattet ist. Alexander Mönch, Deutschland-Chef von FREE NOW, bestätigt diesen Trend: “Die Corona-Krise weckt in vielen von uns ein anderes Bewusstsein. Das wird auch im Mobilitätsverhalten der Menschen deutlich. Unsere Angebote werden zwar wieder verstärkt nachgefragt, Fahrgäste achten aber mehr als zuvor auf ihre Gesundheit. Das bestätigt auch unsere Kundenumfrage, deren Ergebnisse wir kürzlich ausgewertet haben. Als Europas größte Mobilitätsplattform mit über 14 Millionen Kunden setzen wir uns dafür ein, dass alle Fahrgäste und Nutzer, insbesondere diejenigen, die einer Risikogruppen angehören, jederzeit sicher, stressfrei und komfortabel an ihr Ziel kommen.”

FREE NOW unterstützt Fahrer und Unternehmer bei der Nachrüstung ihrer Fahrzeuge

Mit der neuen Buchungsoption “Screen” können sich Kunden in allen deutschen Großstädten nun gezielt ein Fahrzeug mit Trennwand über die FREE NOW App bestellen. Mehr als die Hälfte der zurzeit aktiven Flotte wurde bereits damit ausgerüstet und ist aktuell auf den Straßen im Einsatz. “Mit dem derzeitigen Angebot liefern wir Kunden schon jetzt innerhalb weniger Minuten ein Fahrzeug mit Trennwand zum Abholort ihrer Wahl. Wir stehen weiterhin mit Produzenten und Kooperationspartnern in Kontakt, um weitere Fahrzeuge nachzurüsten. Sollten bei hoher Nachfrage kein Taxi oder Mietwagen mit der “Screen-Option” verfügbar sein, bietet FREE NOW dem Besteller ein Fahrzeug ohne diesen Zusatz als Alternative an. Natürlich werden unsere angeschlossenen Fahrer auch hier dazu angehalten, die notwendigen Hygienevorschriften einzuhalten und die Fahrzeuge regelmäßig zu desinfizieren”, ergänzt Alexander Mönch.

Die neue Buchungsoption “Screen” ist ab sofort ohne Aufpreis für die Services FREE NOW Taxi und Ride in der FREE NOW App verfügbar.

Weitere Informationen gibt es unter folgendem Link: https://free-now.com/de/screen/

Über FREE NOW:

FREE NOW ist das Ride-Hailing Joint Venture von Daimler und BMW. Es besteht aus den Verticals FREE NOW, Beat, Kapten und hive. Zusammen werden die Verticals derzeit von 41 Millionen Nutzern in 17 Märkten (Europa; Lateinamerika) und mehr als 150 Städten genutzt. Damit ist die FREE NOW Gruppe der größte Anbieter von Ride-Hailing Services in Europa und die am schnellsten wachsende Vermittlungsplattform in Lateinamerika. In der Summe beschäftigt die FREE NOW Gruppe mehr als 2.200 Mitarbeiter in 35 verschiedenen Standorten rund um den Globus. CEO der FREE NOW Gruppe ist Marc Berg.

Weitere Infos unter: https://free-now.com/de/

