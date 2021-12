Fortschritt – aber sicher: Laser Sensor und QR Code Gesichtserkennung von DENSO

DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, bietet mit dem Zone-D und der QR Code Gesichtserkennung innovative Lösungen für mehr Sicherheit. Mehr unter: https://www.denso-wave.eu.

Düsseldorf. Laut der aktuellen Sicherheitsbefragung 2021, die das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Sicherheitsexperten Abus durchgeführt hat, fühlen sich die Deutschen mehrheitlich sicher vor Kriminalität. Jeder dritte Befragte (37 Prozent) gibt jedoch an, dass er sich wenig bis überhaupt nicht sicher fühlt. Opfer eines Verbrechens wurde laut Aussage der Befragten bereits jeder Zweite. Dabei handelte es sich bei 19 Prozent der Fälle um einen Raub oder Diebstahl, bei rund jedem Zehnten wurde mindestens einmal eingebrochen. DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, bietet effektive Sicherheitslösungen, die auf hochmodernen Technologien aus der Auto-ID und Automobilindustrie basieren. So sorgt beispielsweise der Zone-D Laser Sensor von DENSO für mehr Sicherheit. Die intelligente Grundstückssicherung funktioniert dank 2D-Scan des innovativen Laser Sensors. Anders als bei Linearsensoren oder Lichtschranken tastet der Zone-D Laser Sensor ganze Grundstücksflächen ab und erkennt präzise die Position von Objekten, die sich bewegen. Im Vergleich zu einem CCTV deckt das automatische Tracking System des Zone-D Laser Sensors einen größeren Radius ab: https://youtu.be/UMqietwyMRk.

Videomanagementsoftware: Zone-D kann in Milestone integriert werden

Dank eines neuen Treibers, der von DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, entwickelt wurde, lässt sich der Zone-D Laser Sensor nun in die Videomanagementsoftware Milestone integrieren. Diese Software bringt alle Komponenten der Videoüberwachung zusammen, um die Sicherheit von Menschen und Eigentum zu schützen. Da der Zone-D Laser Sensor von DENSO mit Kameras zum automatischen Tracking erkannter Objekte verbunden werden kann, ist diese neue Lösung optimal. Zudem lassen sich weitere externe Geräte, wie zum Beispiel Lampen und Sirenen, mit dem Zone-D Laser Sensor verbinden und aktivieren. Milestone wird weltweit bereits in mehr als 500.000 Installationen erfolgreich angewendet und mit dem Zone-D Laser Sensor von DENSO können Unternehmen ein individuelles Überwachungssystem erstellen. Das Besondere am Zone-D Laser Sensor: Die Flächen, die der Zone-D Laser Sensor überwacht, können in individuelle Zonen unterteilt werden. Eine grüne Zone kann zum Beispiel so markiert werden, dass kein spezieller Alarm aktiviert wird. Eine rote Zone hingegen kann gekennzeichnet werden, sollte sie besonderen Schutz erfordern. Die Anwendungsbereiche des Zone-D Laser Sensors von DENSO sind praktisch grenzenlos. Er kann gleichermaßen Autohändler, Wasserreservoire, Bahnübergänge oder auch Flughäfen überwachen, da er mit vernetzten Geräten so kommuniziert, wie es der jeweilige Einsatz erfordert. Mehr zur smarten Grundstückssicherung mit dem Zone-D Laser Sensor von DENSO gibt es unter https://www.denso-wave.eu/denso-produkte/zone-d-laser-sensor.html.

Sichere Einlasskontrollen: QR Code Gesichtserkennung

Eine weitere effektive Sicherheitslösung von DENSO, Teil der Toyota Gruppe, ist neben dem Zone-D Laser Sensor die QR Code Gesichtserkennung. Besonders in der Pandemie sind Zugangskontrollen immer wichtiger geworden und werden vielerorts diskutiert. Die QR Code Gesichtserkennung von DENSO bietet unter anderem den Vorteil, dass Nutzer nicht auf Datenbanken zurückgreifen müssen. Stattdessen ist der Secure QR Code (SQRC®) von DENSO die Lösung. Bei dem sicheren SQRC® von DENSO handelt es sich um einen verschlüsselten 2D-Code, auf dem Gesichtsmerkmale einer Person gespeichert werden. Am Zutritts- oder Verifizierungspunkt werden diese Gesichtsmerkmale auf dem Secure QR Code mit dem Gesicht der Person, die Zugang wünscht, abgeglichen. Der Authentifizierungsprozess erfolgt komplett offline. Weitere Informationen zur sicheren QR Code basierten Gesichtserkennung von DENSO gibt es unter: https://www.denso-wave.eu/denso-produkte/denso-produkte/loesungen/qr-code-basierte-gesichtserkennung.html

Die Experten von DENSO WAVE EUROPE wissen, wie wichtig das Thema Sicherheit ist. Mit dem Zone-D Laser Sensor und der QR Code Gesichtserkennung können Unternehmen effektiv Grundstücke und Anlagen, aber auch ganz individuell ihre Mitarbeitenden schützen – jetzt und in Zukunft.

Für den europäischen Markt ist die DENSO WAVE EUROPE GmbH der Ansprechpartner rund um die Themen QR Code, mobile Datenerfassung, Handheld Terminals und Scanner. Die robusten und langlebigen Scanner von DENSO kommen unter anderem in Lager, Logistik, POS, Produktion sowie Field & Sales Force Automation zum Einsatz. Weitere Informationen zum QR Code, zu Handheld Terminals und Scannern gibt es unter: https://www.denso-wave.eu. In kurzen und informativen Videos über die Handheld Terminals und Scanner der DENSO WAVE EUROPE GmbH können sich Interessierte außerdem bei YouTube informieren. Hier finden sich unter anderem Clips zum QR Code, eine Unternehmensvorstellung sowie Porträts der verschiedenen Handheld Terminals und Scanner zur mobilen Datenerfassung: https://www.youtube.com/channel/UCHp4Yboj7IccPlSeRxQ6yBQ.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

