forbo Nadelvlies Forte – strapazierfähig und nachhaltig

Gesunder textiler Bodenbelag für Büro und Objekt

forbo Forte Nadelvlies überzeugt als Premium-Produkt in 25 attraktiven Farben. Die Qualität garantiert attraktive Optik und Strapazierfähigkeit in stark frequentierten Bereichen und ist als Bahnenware sowie als modulare Fliesenvariante erhältlich.

Besonders in Büro-Räumen ist forbo Forte Nadelvlies eine gute Wahl. Denn neben der hohen Strapazierfähigkeit bindet der textile Bodenbelag Feinstaub und dämpft Gehschall und Raumschall. So trägt forbo Nadelvlies zu einer gesunden Arbeitsumgebung bei.

forbo Forte Nadelvlies ist als Bahnenware in einer Breite von 2 Metern und einer Rollenlänge von 30 Metern lieferbar. Diese Ausführung bietet den Vorteil einfacher und schneller Verlegung im Objekt.

Als Teppichfliesen ist forbo Forte in 12 Farben Farben im handlichen, maßstabilen Format von 50 x 50 cm als Ergänzung des Angebotes erhältlich. Eine kreative Kombination von Farben wird so sehr einfach und setzt optische Akzente im Büro.

forbo Forte Bahnenware und Teppichfliesen können können miteinander kombiniert werden

und ermöglichen so eine effektive und kreative Raumgestaltungen.

forbo Bodenbeläge werden nachhaltig und in hoher Qualität produziert. Die Beanspruchungsklasse 33 wird durch eine starke Nutzschicht auf 100% Polyamid erreicht. Die leitfähigen Fasern sorgen für die antistatischen Eigenschaften. Die Vollbadimprägnierung schützt vor Verschmutzung. Die Unterschicht von forbo Forte besteht aus 100 % Polyester. Durch sehr dichte Vernadelung mit über 3 Mio. Stichen pro m² wird der Bodenbelag in besonders starker Qualität hergestellt.

Im allfloors.de Bodenbelag Großhandel erhalten Objekteure attraktive Angebote zu allen Objektbelägen.

Bildquelle: @forbo