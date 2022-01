Flynn in aller Munde…

… ja das meinen wir wörtlich! Mit „BACKEN & NASCHEN mit Flynn“ von Mirjam Jasmin Strube kann man ganz einfach in diesen Genuss kommen.

Liebe Kinder,

Flynn, der kleine Bär, hat mit seinen Geschichten die Herzen von Groß und Klein erobert. Immer mit dabei sind seine Großeltern. Besonders groß ist die Freude, wenn Oma mit Flynn in der Küche steht und etwas zum Naschen zaubert. Dann leuchten die Augen des kleinen Bären. Und so entstehen köstliche Schokotatzen oder luftige Vanillewölkchen. Wenn ihr jetzt mal die Augen schließt, könnt ihr den leckeren Duft schon erahnen.

Dieses tolle Erlebnis will der kleine Bär nun mit euch teilen. In diesem Buch erzählt er von seinen Erlebnissen in der Küche und stellt dabei seine Lieblingsrezepte vor. Es ist das erste Lese-Back-Buch dieser Art und damit etwas wirklich Besonderes.

Zum Buch:

www.leseschau.de/214

Rezensionen zum Buch:

von Rainer: „Wer schon einmal mit Kindern gemeinsam gebacken hat, der weiss, wieviel Spass und Freude das bringen kann. Meine Vorstellung war es mal, als „aktiver Opa“ das mit meinen Enkeln einmal umzusetzen. Leider sind mir diese bislang verwehrt geblieben. Aber das neue Buch „Backen und Naschen mit Flynn“ macht trotzdem Laune und bietet hier viele Anregungen für Groß und Klein.

An der Anzahl der illustrieren Bärentatzen, die man übrigens auch nachbacken kann, kann man sich schnell an drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden der 20 verschiedenen Rezepte orientieren. Das Ganze zudem noch aufgelockert mit kleinen Geschichten um den bereits liebgewonnen Bären Flynn von Mirjam J. Strube und den Illustrationen von Günther Bema macht dieses Buch zu einer runden Sache. Tolle Idee und prima umgesetzt!“

von Ralph: „Nach vier Büchern in denen Flynn auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit Ängsten und Glücksgefühlen umgeht und auf diese Weise Mut macht traut er sich Dank seiner Autorin Mirjam Jasmin Strube und seinem Illustrator Günther Bema diesmal an den Backofen und den Kühlschrank.

Die Zutaten für die 20 Rezepte und vier Lesegeschichten sind eine kindgerechte Sprache und verständliche Zeichnungen, angereichert mit einem Schuss Humor und bunten Streuseln zur Dekoration. Drei Level in Form von Flynns Bärentatzen signalisieren schon den Jüngsten den Schwierigkeitsgrad ihres Meisterwerkes. Getreu dem Satz „Auf die Tatzen! Fertig Los!“ können alle Leser von jung bis alt oder noch besser gemeinsam kleine schmackhafte Kunstwerke nicht nur zu Weihnachten auf das Backblech zaubern. Ich wünsche gut „Back und Nasch“!“

von Silvia: „Ein flynntastisches Buch! Flynn, der kleine Bär hat ein Lese-Back-Buch geschaffen, etwas wirklich einzigartiges! Und überhaupt: wer den kleinen Bär Flynn noch nicht kennt, der muss ihn umgehend kennenlernen… Flynn und seine Bären-Engelchen, wirklich nicht nur für Kinder – ich liebe ihn einfach den kleinen Kerl!“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bucher Straße 23

13125 Berlin

Deutschland

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

Pressekontakt:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bucher Straße 23

13125 Berlin

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de