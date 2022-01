Fleisch online bestellen bei alber-der-metzger.de

Seit über 90 Jahren bietet die familiengeführte Metzgerei Alber im bayerischen Marktl am Inn hochwertige Fleischwaren aus artgerechter Haltung an.

Im Onlineshop alber-der-metzger.de können Sie bequem und frisch ein umfangreiches Sortiment an Fleisch online bestellen.

Fleischspezialitäten von Schwein und Rind bilden den Schwerpunkt des Angebots. Vom Schwein gibt es Klassiker wie Schnitzel aus der Oberschale, Schweinenacken, Schweinebauch für knusprige Krustenbraten, Haxen oder Koteletts, die im Shop ohne Knochen angeboten werden, was sie besonders saftig macht. Gepökeltes Fleisch, Teile vom Spanferkel und Rippchen können Sie ebenfalls bestellen. Dazu Rippchen, auch schon fertig geschnitten im St.-Louis-Cut. Zusätzlich finden Sie im Online-Shop ausgefallene Delikatessen wie Schweineohren oder Schweineschwänze.

Vom Rind sind nicht nur Steaks und Roastbeef vorrätig, sondern auch Entrecote und Tafelspitz.

Abgerundet wird die Auswahl an Fleisch von Kalb und Lamm, Geflügel und Wild, natürlich aus regionaler Jagd.

Grillfleisch und Grillwurst sind ebenso reichlich im Angebot, je nach Geschmack erhalten Sie auch fertig mariniertes Fleisch.

Wurstwaren ergänzen das Sortiment: klassischer Aufschnitt, herzhafte Salami, Schinken aller Art und einige ungewöhnliche Sorten Streichwurst. Dazu kommen Feinkostartikel sowie bereits küchenfertig vorbereitete Fleischprodukte.

Und wenn Sie noch unentschlossen sind, bestellen Sie einfach ein Probierpaket mit einer Auswahl aus dem umfangreichen Angebot.

Wir arbeiten seit Jahrzehnten mit Landwirten aus der Region zusammen, die Wert auf artgerechte und verantwortungsvolle Tierhaltung legen. Die Betriebe arbeiten ohne Gentechnik und wirtschaften nachhaltig. Durch kurze Transportwege und unsere professionelle Hausschlachtung bleibt das Tierwohl immer gewahrt. Wir produzieren täglich frisch, und so bietet Ihnen die Metzgerei Alber hochwertiges Qualitätsfleisch per Online-Bestellung: ein großer Vorteil in Zeiten von Corona.

