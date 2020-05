Fit im Web: Dynamischer “One-Pager” für FSB Spielerberatung

PR- und Kommunikationsagentur ars publicandi und Webdesign Shopware Agentur zweigelb managen erfolgreichen Webseiten-Relaunch der Trierer Agentur für Profi-Fußballer und -Talente

Informativ, dynamisch und als übersichtlicher “One-Pager” präsentiert sich ab sofort der Internetauftritt der FSB Spielerberatung. Die grafisch wie inhaltlich komplett neue Webseite der in Trier ansässigen Beratungsagentur für Jungfußballer und Profi-Spieler ist dabei das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit der Agentur für PR & Kommunikation ars publicandi, Rodalben, mit der Webdesign Shopware Agentur zweigelb. Die Pirmasenser Kreativ-Schmiede für Grafikdesign und Webentwicklung verantwortete die Gesamtkonzeption des Relaunchs von https://fsb-spielerberatung.de und hat dafür ars publicandi als Partner mit der textlichen Gestaltung inklusive der damit einhergehenden Beratung betraut. Zugleich lag in den Händen von ars publicandi auch die Übersetzung aller Texte ins Englische – diese wurde mit bewährten Partnern aus dem Netzwerk plangemäß durchgeführt. So stehen sämtliche Webinhalte jetzt komplett zweisprachig zur Verfügung.

Hier geht’s zur Webseite https://fsb-spielerberatung.de

Der Relaunch der Webseite erfolgte im Zuge einer Repositionierung von FSB als einer der erfolgreichsten in Deutschland registrierten Agenturen. Nach wie vor liegt hierbei der Fokus auf der kompetenten Beratung und individuellen Förderung junger, talentierter Fußballer sowie von Profi-Spielern während ihrer Laufbahn im Transfergeschäft und der nachfolgenden Karriere. Hinzu kommen umfassende Unterstützungsleistungen etwa im sportmedizinischen und rechtlichen Umfeld.

“Die Zusammenarbeit verlief einwandfrei. Wir haben uns zu jedem Zeitpunkt sehr gut betreut gefühlt in dem gemeinsamen Projekt von ars publicandi und zweigelb”, zieht Alexander Bergweiler, Geschäftsführer der FSB Spielerberatung, ein zufriedenes Resümee. “Der enge und schnelle Austausch zwischen allen Beteiligten ermöglichte eine überaus effiziente Arbeitsweise. Von daher geht unser herzlicher Dank an das ganze Team.””

“Ob im Sport oder im Geschäftsleben: Nur wenn alle Seiten engagiert zusammenarbeiten und sich gleichberechtigt mit ihren Stärken einbringen, kann man zu einem positiven Ergebnis kommen. Seit jeher setzt ars publicandi darum bei der Umsetzung von Projekten auf ein schlagkräftiges partnerschaftliches Netzwerk, um die bestmögliche Lösung aus einer Hand zu bieten”, erklärt Andreas Becker, geschäftsführender Gesellschafter der ars publicandi Gesellschaft für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mbH.

ars publicandi wurde als Agentur für PR & Kommunikation im Jahr 1997 im westpfälzischen Pirmasens gegründet und ist seit 1999 im benachbarten Rodalben ansässig. Das inhabergeführte und unabhängige Unternehmen beschäftigt sechs Mitarbeiter und verfügt darüber hinaus über ein langjährig etabliertes Netzwerk an festen freien Mitarbeitern sowie Partnern. Zum Angebot der Corporate Communications gehören neben strategischer Pressearbeit und Content-Marketing insbesondere Themenmagazine, Mailings und Newsletter. Der zweite Kernbereich Corporate Media enthält Leistungen rund um Werbung, Mediaplanung, Broschüren und Flyer, Corporate Design und Geschäftsausstattung. Zum Portfolio von ars publicandi zählen außerdem Web-Services wie Aufbau, Hosting und Pflege von CMS-Lösungen, Erstellen und Überarbeiten von Webseiten, Web-Pflege, Native Advertising und Suchmaschinenoptimierung (SEO). ars publicandi wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) als Marke eingetragen, Inhaber und damit Nutznießer sämtlicher Markenrechte ist die ars publicandi GmbH. Weitere Informationen inklusive Referenzen bietet die Webseite der Agentur unter https://ars-pr.de

