fiskaltrust startet in Deutschland den Pilotbetrieb

Erste Kassenhersteller haben bereits mit der Pilotierung der fiskaltrust.Middleware begonnen und planen nun den Rollout. In diesem Zusammenhang hat fiskaltrust auch den Webshop online gestellt. Hierüber können nun die ersten TSE´s bestellt werden.

Düsseldorf, 23.03.2020. fiskaltrust und diverse Kassenhersteller haben einen weiteren wichtigen Schritt unternommen und die ersten Pilotprojekte bei Kassenbetreibern im Echtbetrieb aufgesetzt. “Dieser Schritt hilft allen Beteiligten erste Erfahrungen im Realbetrieb zu sammeln und die fiskaltrust Lösungen noch besser an die Kundenbedürfnisse anzupassen”, so Markus Henselmann, Geschäftsführer der fiskaltrust gmbh.

Josef Pressl, als Geschäftsführer der APRO Kassensysteme GmbH maßgeblich an einem der Pilotprojekte beteiligt, ergänzt: “Durch die Lösung der fiskaltrust ist die Umsetzung der KassenSichV einfach und unkompliziert. Das Thema “Fiskalisierung” wird somit auch für unsere Kunden beherrschbar. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in Frankreich. Das spart uns Entwicklungsaufwand und somit Kosten.”

Im fiskaltrust Webshop können Kassenhändler ab sofort die von fiskaltrust angebotenen Produkte bestellen. Hierin befinden sich bereits die von der fiskaltrust.Middleware unterstützen TSE´s der Hersteller Bundesdruckerei, Diebold Nixdorf, Epson und Swissbit. In den kommenden Wochen wird das Produkangebot auch um die fiskaltrust.Sorglos Pakete ergänzt.

Ab sofort ist fiskaltrust auch auf Twitter vertreten. Unter @fiskaltrustDE erhalten Sie alle Neuigkeiten zu den jüngsten Entwicklungen und Fortschritten.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

fiskaltrust gmbhTelefon +49 211 540 134 33

Nicole LerchEmail: info@fiskaltrust.de

Toulouser Allee 19a www.fiskaltrust.de

40211 Düsseldorf

fiskaltust ist der führende Anbieter von ganzheitlichen Fiskalisierungslösungen in Deutschland, Österreich und Frankreich. In Kooperation mit mehreren hundert Kassenherstellern bietet fiskaltrust über das kostenfreie Internet-Portal diverse automatisierte und skalierbare ganzheitliche Soft- und Hardwarelösungen zur Fiskalisierung von Kassen- und Aufzeichnungssystemen an. Das Unternehmen kann hierbei auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in Umfeld der IT sowie der Steuerberatung zurückgreifen. Aktuell verwenden mehr als 25.000 Unternehmen -mit tausenden Kassen und Terminals die fiskaltrust.Middleware und add-on Lösungen zur gesetzeskonformen Fiskalisierung.

Kontakt

fiskaltrust gmbh

Nicole Lerch

Unter den Linden 26-30

10117 Berlin

+49 211 54013 432

nicole.lerch@fiskaltrust.de

http://www.fiskaltrust.de

