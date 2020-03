FIO SYSTEMS und NEO group kooperieren im Bereich Digital Signage

FIO relauncht intelligente Lösung für Werbedisplays im Banken- und Immobiliensektor

Leipzig, 3. März 2020 – Seit Mitte letzten Jahres kooperiert der Leipziger Softwarehersteller FIO SYSTEMS mit der 100%igen Ströer Tochter Neo Advertising, um die hauseigenen digitalen Informations- und Präsentationslösungen zur Immobilienvermarktung auf ein neues Level zu heben. Zu Beginn des Jahres wurde nun die Software FIO LIVE relauncht, die mit großzügig erweitertem Leistungsspektrum und zahlreichen neuen Funktionen aufwartet.

Marktanteil dank Synergieeffekten weiter ausbauen

“Mit NEO Advertising als Teil des Ströer-Konzerns, einem der führenden Außenwerber in Deutschland, konnten wir einen fantastischen Experten für unsere Display-Lösungen gewinnen.”, freut sich Thomas Heinz, Projektmanager Sales Digital Signage bei der FIO SYSTEMS AG. NEO Advertising mit Sitz in Hamburg wurde 2006 gegründet und zählt mit über 50.000 Displays weltweit zu den Marktführern im Bereich der digitalen Medien für den Einsatz in öffentlichen Bereichen und am POS.

Mit der Expertise des namhaften Kooperationspartners im Rücken wolle man künftig noch effektiver auf Kundenanfragen reagieren: “Wir können kürzeste Reaktionszeiten garantieren – im Hinblick auf die Projektierung und natürlich auch hinsichtlich Lieferung und Support.”, meint Heinz. Außerdem habe man dank der Zusammenarbeit weiterführende Services etabliert. “Dies war in der Vergangenheit ressourcentechnisch nicht so einfach möglich, da unser Kerngeschäft ganz klar die Softwareentwicklung selbst ist.”, erklärt Heinz. Auch in anderen Bereichen bekämen Kunden die positiven Synergieeffekte zu spüren: “Das umfassende Know-how unseres Partners beinhaltet beispielsweise auch den Zugriff auf die Werbeanlagensatzung der jeweiligen Standorte.” Kunden könnten dabei verbindlich prüfen lassen, ob das Anbringen der entsprechenden Displaylösung an der Wunschstelle überhaupt zulässig ist.

Raffinierte Features für höchstmöglichen Nutzungskomfort

Auch beim Thema User Experience hat FIO mit dem Relaunch kräftig nachgelegt und zahlreiche neue Funktionen eingebaut. So lässt sich beispielsweise künftig per Zeitsteuerung die Ausspielung der Inhalte individuell gestalten und können zentral hochgeladene Inhalte dank Mediathek uneingeschränkt für Systemanwender nutzbar gemacht werden. Der intuitiv bedienbare OnlineKonfigurator erspart Nutzern dank zahlreicher Vorlagen zudem viel Gestaltungsaufwand. Hervorgehoben werden müsse laut Heinz vor allem aber auch die Ausfallsicherheit. So laufe die Software stabil ab Installation und können Inhalte auch ohne permanente Internetverbindung unterbrechungsfrei ausgespielt werden.

ÜBER DIE FIO SYSTEMS AG

Mit ihren webbasierten Cloudlösungen zählt die FIO SYSTEMS AG zu den führenden Softwareanbietern und wichtigsten Wegbereitern der Digitalisierung in der Finanz- und Immobilienwirtschaft in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt heute 165 Mitarbeiter an vier Standorten im In- und Ausland und verzeichnet über 130.000 aktive Anwender der verschiedenen Branchenlösungen – darunter zahlreiche Vertreter der S-Finanzgruppe sowie Volks- und Raiffeisenbanken.

Seit 1999 arbeitet FIO erfolgreich an der Digitalisierung und Automation komplexer Geschäftsprozesse, sowie der Verschlankung umfassender Workflows in den Bereichen Vermarktung, Verwaltung, Schadenmanagement & Zahlungsverkehr. Die Softwarelösungen ermöglichen Branchenvertretern maximale Mobilität bei minimalem Zeit- und Kostenaufwand. Sie sind skalierbar, intuitiv bedienbar, folgen höchsten Datenschutzbestimmungen und verfügen über eine moderne, zukunftsfähige Architektur, die es ermöglicht, die Software gemeinsam mit den Kundenanforderungen und fortschreitender Digitalisierung wachsen zu lassen.

FIO ist eine 100%-ige Tochter des an der Frankfurter Börse im SDAX gelisteten Hypoport AG. Mehr Informationen über FIO und ihre Softwarelösungen finden Sie unter: www.fio.de

