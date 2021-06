FinTec THOR, der Hammer unter den Holz-Saunaöfen

Thor reiht sich als neues Mitglied in der großen Produktpalette an Saunaöfen der Marke FinTec ein. Mit dem extravaganten Design sticht der 13,1 kW leistungsstarke Ofen besonders hervor.

Bereits in der nordischen Mythologie wird Thor als einer der stärksten und heldenhaftesten Götter gefeiert. Mit dem Saunaofen FinTec THOR setzt die FinTec Sauna- und Wellnesstechnik GmbH nun neue Maßstäbe im Bereich holzbeheizte Saunaöfen.

Mit seiner Leistungsstärke und dem imposanten Design kann der 13,1 kW Ofen nur zurecht als Herzstück eines jeden Saunaraumes betrachtet werden.

Der komplett in Deutschland gefertigte Saunaofen überzeugt allerdings nicht nur äußerlich. FinTecs umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Saunaöfen spiegelt sich auch in der Konstruktion dieses Ofens wider. Dank des Mix aus Konvektions- und Strahlungswärme bietet THOR mit dem besonders hohen Steinvolumens von 240kg das ideale Aufgussverhalten. Durch die speziell ausgekleidete Brennkammer wir die Lebensdauer des Ofens signifikant erhöht, da die Abnutzung der verwendeten Materialien auf ein Minimum reduziert wird. Die Reinigungsöffnung für den Brennraum und die speziell designte Ofentür mit Sicht auf das Feuer runden das qualitativ hochwertige Produkt ab.

Besuchen Sie unsere Website fintec.de oder den Online-Shop saunasteine.de für mehr Informationen über den FinTec THOR, weitere Öfen aus dem Sortiment und umfangreiches Saunazubehör!

Nach über 20 Jahren Erfahrung konnte sich die FinTec Sauna- und Wellnesstechnik GmbH als einer der führenden Hersteller und Vertreiber von Saunaöfen profilieren. Das in Bayern ansässige Unternehmen ist bekannt für die Produktion von hochwertigen Holz- und Elektrosaunaöfen sowie deren Zertifizierung nach höchsten Standards. Neben dem Vertrieb von qualitativen SaunaSteinen rundet eine Vielzahl an Saunazubehör das Produktportfolio ab.

