FICO einer der Marktführer im Forrester “Digital Decisioning Platforms Report”

Die FICO® Plattform verfügt über sämtliche Tools zur Umsetzung und Verwaltung digitaler Entscheidungen – und erfüllt selbst strengste Auflagen

Highlights:

– FICO im “The Forrester Wave™: Digital Decisioning Platforms, Q4 2020” als branchenführend bezeichnet.

– Dem Report zufolge “setzt FICO mit seiner digitalen Entscheidungsplattform alle möglichen Hebel in Bewegung”

Bensheim – 16. Dezember 2020 – FICO wurde von Forrester Research im “The Forrester Wave™: Digital Decisioning Platforms Report” als eines der führenden Unternehmen innerhalb der Branche gelistet. Der Report kann hier heruntergeladen werden.

Für eine außergewöhnliche Customer Experience in der digitalen Wirtschaft streben etablierte Unternehmen danach, ihre jeweiligen Geschäfte weiterzuentwickeln und zu transformieren, was wiederum das Marktwachstum fördert. Zu den Herausforderungen zählen dabei meist jedoch nicht ein etwaiger Mangel an Investitionen. Viel mehr ist es die Art und Weise, wie Unternehmen die Verbesserung ihrer Kundenbeziehungen mit einer digitalen Transformation erfolgreich garantieren können.

FICO kombiniert jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Data Analytics mit umfassender Branchenkenntnis und modernen Software-Technologien. So kann das Unternehmen plattformbasierte Lösungen entwickeln, welche die Datensilos der Unternehmen aufbrechen und den maximalen Wert aus diesen massiven Datenquellen schöpfen.

“FICO lässt in Sachen digitale Entscheidungen keine Wünsche offen. Die FICO Decision Management Suite (DMS) ist lückenlos – sie beinhaltet alle nötigen Tools, um digitale Entscheidungen umzusetzen oder zu verwalten und bietet dabei gleichzeitig höchste Compliance-Standards”, so der Report. “FICO zeigt mit der nativen, integrierten mathematischen Optimierungs-Engine seine Stärken über alle Bewertungskriterien hinweg – eine Seltenheit in diesem Marktsegment.”

“Es ehrt uns sehr, unter den führenden Unternehmen des stetig wachsenden Marktes der digitalen Decisioning-Plattformen genannt zu werden”, so Nikhil Behl, Chief Marketing Officer, FICO. “Die FICO- Plattform bietet eine bedeutende Entscheidungsgrundlage für die digitale Transformation der Unternehmen. Durch eine unmittelbare Reaktion auf Kundenbedürfnisse, sowie die Antizipation künftiger Anforderungen fördert sie ein verbessertes Kundenerlebnis und somit auch eine tiefere Bindung zum jeweiligen Kunden.”

Forrester beurteilte 13 Anbieter digitaler Entscheidungsplattformen anhand von 22 Kriterien und benannte FICO als führenden Anbieter. “FICO-Kunden können ihre Entscheidungslogik durch die Kombination aus nativen, prädikativen Analytics und einer hochperformanten mathematischen Optimierungs-Engine modifizieren.”

Um intelligentere Geschäftsentscheidungen im großen Stil zu ermöglichen, nutzt die FICO®- Plattform sowohl Analytics als auch künstliche Intelligenz. Unternehmen können für eine bestmögliche Customer Experience ihre Kunden mit der FICO-Plattform genau kennenlernen und ihnen somit präzise angepasste Dienstleistungen und Werte vermitteln.

Zum Download des gesamten Reports: https://www.fico.com/forrester-wave

FICO (NYSE: FICO) treibt Entscheidungen voran, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Erfolg verhelfen. Das 1956 gegründete Unternehmen mit Sitz im Silicon Valley ist ein Pionier in der Anwendung von Predictive Analytics und Data Science zur Verbesserung operativer Entscheidungen. FICO hält mehr als 185 Patente in den USA und im Ausland auf Technologien, die die Rentabilität, Kundenzufriedenheit und das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und vielen anderen Branchen steigern. Unternehmen in mehr als 100 Ländern nutzen die Lösungen von FICO auf unterschiedliche Weise, vom Schutz von 2,6 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug über die Unterstützung bei der Kreditvergabe bis hin zur Sicherstellung, dass Millionen von Flugzeugen und Mietwagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Mehr dazu unter www.fico.com

FICO ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fair Isaac Corporation in den USA und anderen Ländern.

Firmenkontakt

FICO

Darcy Sullivan

Cottons Centre, Hays Lane 5th floor

SE1 2QP London

+44 (0) 207 940 8719

dsullivan@fico.com

http://www.fico.com

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Anastasija Beller

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

(089) 41 95 99-28

fico@maisberger.com

http://www.maisberger.com