Fettabsaugung durch die Krankenkasse bezahlen lassen!

Janine Müller-Dodt informiert über die Veränderungen in der Zusammenarbeit, der Führung in Unternehmen und die Vorteile selbstorganisierter Teams In den vergangenen Wochen und Monaten, in denen viele Mitarbeiter standortunabhängig arbeiteten, habe man deutlich gespürt, dass sich die Zusammenarbeit und die Führung in Unternehmen verändern. Führungskräfte standen früher flexiblen Arbeits- und Arbeitszeitmodellen noch skeptisch gegenüber, doch das habe sich gewandelt wie Change-Coach Janine Müller-Dodt erläutert: "Solche...