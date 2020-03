Festival der inneren Ruhe: Das Yoga Fest im ELA Quality Resort Belek

Hannover/Belek, 13. März 2020 | (kms) – Im stressigen Alltag vergisst man häufig eines: Zeit für sich selbst. Nicht selten wird die körperliche und psychische Ausgeglichenheit vernachlässigt – umso wichtiger ist es, dass man sich bewusst Zeiträume dafür schafft. Yoga ist eine beliebte Option, um diese innere Balance zu finden. Das ELA Quality Resort Belek bietet in der ersten Maiwoche ein designiertes Yoga Fest an, bei dem sich Interessierte voll und ganz auf die wohltuende Sportart, eine gesündere Ernährung und vieles mehr konzentrieren können.

Fokus auf sich selbst: Das ELA Yoga Fest

Dank seines ausgezeichneten Ab-I-Zen Spas ist das ELA Quality Resort Belek für sein Wellnessangebot bekannt. Abseits der regulären Behandlungen organisiert das Hotel regelmäßig besondere und ergänzende Events. So auch das Yoga Festival, welches vom 1. bis 7. Mai im ELA Quality Resort Belek stattfindet. Mit international renommierten Experten aus dem Yoga- und Fitness-Bereich, wie Sati Kazanova oder Vitaly Korbovski und Natalya Yanchuk, werden Interessierte während der Themenwoche mit den wichtigsten und effektivsten Methoden zu einem ausgeglichenen Körpergefühl geleitet. Durch die Kombination aus Hatha Yoga, also verschiedenen Atemübungen und Meditation, sowie Akro Yoga und Fitnesselementen, wie Jogging oder Functional Training, lernen Ruhesuchende die Grenzen und Möglichkeiten des eigenen Körpers kennen und steigern die eigene Vitalität. Doch ein ausbalanciertes Körpergefühl entsteht nicht allein durch Yoga oder Fitness, auch eine durchdachte und gesunde Ernährung trägt dazu bei. Die Fitness- und Yoga-Coaches informieren während der Themenwoche umfassend zu diesem Thema.

Das Programm startet täglich morgens mit Atemübungen und Meditation um 07:30 Uhr. Vormittags stehen eine Akro Yoga Session, Fitnesskurse, Art-Therapie und erneut Meditation auf der Agenda. Mittags dreht sich alles um eine ausgeglichene Ernährung und am späten Nachmittag wird das Programm mit Hatha Yoga beendet.

Vitaminbar und High-Proteine im ELA Quality Resort Belek

Nach einer ausgiebigen Yoga-Session braucht der Körper wichtige Nährstoffe: Diese können beispielsweise an der hauseigenen Vitaminbar des ELA Quality Resort Belek mit Obst, frisch gepressten Gemüse- und Fruchtsäften sowie Kräutertees eingenommen werden. Für ein gehaltvolles und gleichzeitig gesundes Mittag- oder Abendessen bietet das Resort eine vielfältige Auswahl an Restaurants, welche mit diversen kulinarischen Köstlichkeiten und Aromen aus aller Welt aufwarten. Beispielsweise ist das ELA Quality Resort Belek für sein japanisches Restaurant Teppanyaki über die Region hinaus bekannt. Hier werden Klassiker der japanischen Küche modern interpretiert und direkt am Tisch zubereitet. Talentierte Chefköche überraschen die Gäste mit ausgefallenen Kreationen im einzigen Teppanyaki Restaurant von Belek. Die Sushi Sashimi Shows mit 75 verschiedenen Auswahlmöglichkeiten und die einladende Sitzecke im traditionellen japanischen Stil verleihen dem Restaurant ein authentisches, asiatisches Ambiente. Darüber hinaus offeriert das ELA Quality Resort Belek noch zahlreiche weitere Restaurants, in denen sich Gäste beispielsweise leichte mediterrane Gerichte oder Meeresspezialitäten schmecken lassen können.

Ein Aushängeschild des Resorts ist auch sein hochwertiges All-Inclusive-Konzept. Jeder Gast im ELA Resort kann sich so durch eine große Vielfalt an leckerem Essen und Getränken probieren. Viele der angebotenen Speisen tragen zu einer ausgeglichenen und vitalen Ernährung bei.

Wellness für jeden Gast

Das ELA Quality Resort Belek schenkt seinen Gästen mit seinem Spa- und Wellnesscenter pure Erholung mit zahlreichen Behandlungs- und Massageräumen, Ruhezimmern und Relax-Zonen, Innen- und Außenpools, Saunen und einem Fitnessstudio sowie Einzeltrainings- und Gruppenübungsräumen. Das Ab-I-Zen Spa wurde bereits mit dem Europe Spa Wellness-Zertifikat für sein hervorragendes Wellnesskonzept nach europäischem Standard ausgezeichnet. Die hochqualifizierten Spa-Therapeuten des Ab-I-Zen decken ein breites Spektrum an Behandlungen ab. So stehen den Gästen insgesamt 160 verschiedene Anwendungen zur Auswahl. Alle Rituale und Behandlungen werden unter Verwendung naturfreundlicher Produkte, ganz ohne umweltschädliche Inhaltsstoffe durchgeführt.

Ufuk Gezgin, General Manager des ELA Quality Resorts, freut sich bereits auf die Themenwoche Anfang Mai: “Jeden Tag leistet unser Körper so viel für uns. Insofern ist es wichtig, dass wir ihm von Zeit zu Zeit etwas zurückgeben. Mit dem Yoga Festival und unseren generellen Wellnessangeboten können wir als Resort dazu beitragen, dass sich unsere Gäste in ihrem Urlaub etwas Gutes tun.”

Über das ELA Quality Resort Belek

Das ELA Quality Resort Belek gehört mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Dank einer außergewöhnlich großen Poollandschaft, dem ausgezeichneten Ab-i-Zen Spa & Wellness Center sowie der Erlebniswelt Everland Q kommen Gäste aller Altersgruppen auf ihre Kosten. Mit einem Buffetrestaurant und sieben à-la-carte-Restaurants erwartet die Gäste des Resorts eine facettenreiche Küche. Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA Quality Resort Belek ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA Quality Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elaresort.com.

