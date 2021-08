Fertig an nur einem Arbeitstag

Hadalan Velo-Balkonsystem: Neue Abdichtungs- und Beschichtungslösung von hahne

Um ein neues Balkonbeschichtungssystem reicher ist jetzt das Produktportfolio von hahne, der Premiummarke der Sievert SE für Bautenschutz. Das „Hadalan Velo-Balkonsystem“ ermöglicht eine komplette Abdichtung und Beschichtung in nur acht sowie in der schnellsten Ausführung in nur zwei Stunden. Dies bringt wesentliche Zeitersparnisse bei der Verarbeitung mit sich. Ein weiterer Vorteil: Die Farbigkeit der Beschichtung wird erst vor Ort festgelegt. Somit kann flexibler auf Kundenwünsche eingegangen werden. Das leistungsfähige System trägt zum langfristigen Werterhalt der Bausubstanz bei.

Abdichtungssysteme schützen den Balkon oder die Terrasse dauerhaft vor Witterungseinflüssen und potenziellen Schäden. Mit dem Hadalan Velo-Balkonsystem von hahne präsentiert die Sievert SE jetzt ein widerstandsfähiges Beschichtungssystem, das sich zudem sehr zügig – innerhalb von nur einem Arbeitstag – komplett fertigstellen lässt. Der Anwendungsbereich erstreckt sich über sämtliche Außenbereiche – von Balkonen über Loggien und Laubengängen bis hin zu Terrassen. Das System besteht unter anderem aus der Grundierung und Beschichtung Hadalan Velo-Base, dem Kernprodukt Hadalan Velo-Seal, das gleichzeitig Abdichtung und strapazierfähige Nutzschicht ist, sowie dem Farbpigment-Pulver Hadalan ColourPowder. Nach Bedarf kommt zudem die Versiegelung Hadalan Velo-Flex zum Einsatz.

Balkonabdichtung in bis zu acht Stunden

Bei dem Hadalan Velo-Balkonsystem sind alle Systemkomponenten ideal aufeinander abgestimmt und dadurch besonders effizient einsetzbar. Mit Hadalan Velo-Base und Hadalan Velo-Seal lässt sich beispielsweise innerhalb von zwei Stunden eine einfache, unifarbene Abdichtungs- und Nutzschicht herstellen. Um die Farbigkeit der Abdichtung zu erzielen, wird das Hadalan ColourPowder vor Ort in die Abdichtung und Nutzschicht Hadalan Velo-Seal gemischt. Für eine weitere Variante mit eingestreuten Farbchips nebst Versiegelung benötigt der Verarbeiter sieben Stunden. In nur acht Stunden ist darüber hinaus eine Balkonabdichtung mit rutschhemmender Oberfläche fertiggestellt. Der Aufbau besteht hier aus Grundierung, Abdichtung und Nutzschicht, Klebeschicht, rutschhemmender Einstreuung aus zum Beispiel Kunststoffgranulat oder Quarzsanden sowie der hochwiderstandsfähigen Versiegelung.

Einfache und zügige Verarbeitung

Die Verarbeitung gelingt in nur wenigen Arbeitsschritten. Zunächst wird die Grundierung Hadalan Velo-Base auf den vorbereiteten Untergrund mittels Rolle aufgetragen. Nach einer Stunde kann darauf die Abdichtungs- und Nutzschicht Hadalan Velo-Seal mit Hilfe eines Rakels aufgetragen werden. Das Besondere: Es handelt sich um ein rein farbloses Produkt. Die Farbpigmente werden erst vom Verarbeiter vor Ort in die Abdichtung gemischt. Dadurch kann das System mühelos auch kurzfristig noch an individuelle Kundenwünsche angepasst werden. Zugleich beanspruchen die Farbpigmente beim Verarbeiter einen geringeren Lagerplatzbedarf, da keine großen, kostenintensiven Gebinde in verschiedenen Farben vorgehalten werden müssen. Dies ist auch im Hinblick auf die Lagerdauer und das Mindesthaltbarkeitsdatum ein Vorteil. Hadalan ColourPowder wird im Beutel geliefert und ist in 14 verschiedenen RAL-Farbtönen erhältlich. Abdichtung und Nutzschicht sind nach etwa einer Stunde fertig und nach circa fünf Stunden bearbeitbar. Mit einer Versiegelung kann das System optional ergänzt werden.

Das neue Hadalan Velo-Balkonsystem von hahne ermöglicht es, Balkone in deutlich reduzierter Arbeitszeit zu beschichten – und spart somit Personalkapazitäten des Verarbeiters. Allerdings bringt es auch einen wesentlichen Nutzen für Mieter und Eigentümer mit sich. So ist der Balkon oder die Terrasse im Anschluss an die Beschichtung in kurzer Zeit wieder begehbar.

Weitere Informationen unter: www.hahne-bautenschutz.de

