Familien-Skilehrer in Kaprun und am Kitzsteinhorn

Sicher Skifahren lernen mit Ski Dome Oberschneider

Wünschst Du Dir einen Skilehrer, der sich nur um Dich und um Deine Familie kümmert? Mit unserem Familien-Skilehrer könnt Ihr gemeinsam die Pisten erobern. Das macht allen in der Familie viel Spaß, bringt tolle Lernfortschritte und sorgt für unvergessliche Urlaubserlebnisse!

Bitte beachten: Trainingsinhalte, Treffpunkt, Uhrzeit, Skigebiet oder Pausenzeiten könnt Ihr selbst bestimmen.

Gerade in den Ferien, sind unsere Familien-Skilehrer heiß begehrt. Damit Du ganz sicher einen Familien-Skilehrer bekommst, solltest Du bitte frühzeitig buchen!

Informieren und buchen

Familien-Skilehrer: Deine größten Vorteile:

Gemeinsam mit der ganzen Familie auf der Piste

Schnelle Lernerfolge und viel Spaß für Groß und Klein

100 % Schneegarantie – und das von Oktober bis Juli

Spar-Tipp: Spezial-Preis für Familien

Unvergessliche Familien-Zeit im Schnee

5 % Zusatz-Rabatt für Online-Bucher

Extra-Tipp zum Familien-Skilehrer:

Deutsch, Englisch, Niederländisch … unsere Familien-Skilehrer sprechen viele Sprachen. Bitte gib unten im Kommentarfeld an, welche Sprache Du möchtest. Gerne versuchen wir, das für Dich und Deinen Familie möglich zu machen.

Wichtige Infos zum Familien-Skilehrer

Mit unserem Familien-Skilehrer können Eltern, Kids und Teens gemeinsam Zeit auf der Piste verbringen, ihr Fahrkönnen stark verbessern und viel Spaß dabei haben:

Kurszeiten: Ganz nach euren Wünschen

Trainingsschwerpunkte: Genau auf Eure Familie abgestimmt

Maximale Teilnehmerzahl: 5 Personen

Aktion: Spezialtarif für Familien

Spar-Tipp: 5 % Sofort-Rabatt für Online-Bucher

Wir freuen uns auf Euch

Dein Ski Dome Oberschneider

Firmenkontakt

Ski Dome Oberschneider GmbH Kaprun

Hermann Oberschneider

Nikolaus-Gassner-Str 21

5710 Kaprun

+43 (0) 6547 – 8232

office@ski-kaprun.com

https://www.ski-kaprun.com/

