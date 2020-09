FAIRsprochen Podcast: congstar im Talk mit “Sneaker-König” Hikmet Sugoer

Mit dem Label Sonra erfolgreicher Trendsetter für den Urban Style in Deutschland

Köln, 28.08.2020. Bereits zum vierten Mal hat Moderatorin Bianca Hauda im congstar Podcast FAIRsprochen eine bekannte Person zu Gast, die in ihrem Bereich den digitalen und mobilen Lifestyle prägt. Diesmal ist es der Schuhproduzent Hikmet Sugoer, der mit seiner Marke Sonra als “Sneaker-König” und Trendsetter für den Urban Style in Deutschland gilt.

Die Folge ist ab jetzt in allen bekannten Podcast-Portalen sowie im congstar Newsroom verfügbar. Bei dem im April 2020 gestarteten Format “FAIRsprochen” stellt congstar nicht nur interessante Menschen und ihre Passion vor, sondern beleuchtet in diesem Zusammenhang immer auch das Thema Fairness.

Immer einen Schritt voraus

Für Hikmet Sugoer spielt das Thema Fairness unter anderem mit Blick auf die Herstellungsbedingungen seiner Produkte eine große Rolle. Sie sind nicht nur “made in Germany”, sondern auch handgefertigt und nachhaltig. Nicht erst mit seinem Sneaker-Label Sonra hat er es dabei immer geschafft, der Szene und Mode in Deutschland einen Schritt voraus zu sein.

Im Gespräch mit TV- und Radiomoderatorin Bianca Hauda berichtet Hikmet Sugoer über seinen Werdegang von der Gründung von Solebox als einen der ersten Sneaker-Läden in Deutschland im Jahr 2002 über den Verkauf an die deutsche Streetwear-Kette Snipes bis zum Start als Schuhproduzent im Jahr 2016.

Heute verkauft er seine Schuhe europaweit in ausgewählten Läden und auf seiner Website in limitierter Stückzahl. Oftmals sind nach wenigen Sekunden bis zu 300 Paar ausverkauft. Vor diesem Hintergrund fragt ihn FAIRsprochen auch nach seinem Erfolgsrezept, immer wieder einen regelrechten Hype nach seinen neuesten Kreationen auszulösen.

Bodenständig als Unternehmer – starkes Engagement für Geflüchtete

Rede und Antwort steht Hikmet Sugoer aber nicht nur über seinen Kult-Status in der Sneaker-Szene, sondern auch über seine konsumkritische Seite und darüber, wie bodenständig er sein Unternehmen führt. Und er spricht über sein soziales Engagement: So setzt er sich als einer von mehreren Modemachern und Prominenten für mehr Solidarität mit der zivilen Seenotrettung von Geflüchteten ein – als Unterstützer der Initiative “Verantwortung Tragen”. Mit einer eigenen Kollektion mit teils sehr plakativen Designs sammelt er zudem Geld für die Seenotrettungsorganisation Sea Watch.

Die neueste Folge von “congstar FAIRsprochen” ist ab heute auf allen bekannten Podcast-Portalen und im congstar Newsroom abrufbar. Dort sind auch die drei weiteren bisher erschienenen Ausgaben zu finden. Unter www.congstar.de gibt es alle weiteren Informationen zu congstar.

