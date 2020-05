Fahrzeug-Sicherheitssystem VIA Mobile360 M820 bietet dank AWS IoT Greengrass Zertifizierung fortschrittliches Edge Computing

Die Greengrass Qualifizierung gewährleistet, dass fahrzeuginterne Sicherheitssysteme sicher und in Echtzeit auf lokal erzeugte Fahrtdaten reagieren

VIA Technologies, Inc. gibt bekannt, dass das Unternehmen die AWS IoT Greengrass-Zertifizierung für sein fahrzeuginternes Sicherheitssystem VIA Mobile360 M820 erhalten hat. Mithilfe der AWS IoT Greengrass Software werden die AWS-Services nahtlos auf Endgeräte am Netzwerkrand (“Edge Devices”) erweitert. Sie ermöglicht es den Systemen in Echtzeit auf der Basis lokal erzeugter Daten zu agieren, wenn keine Internetverbindung verfügbar ist – eine entscheidende Fähigkeit für Fahrzeuge im Straßenverkehr.

“Die AWS Greengrass IoT-Zertifizierung für das VIA Mobile360 M820 Sicherheitssystem unterstreicht unser Engagement, es den Betreibern von Fuhrparks durch einen optimierten Bereitstellungspfad so einfach wie möglich zu machen, ihre Fahrzeugflotte flächendeckend mit AWS-Services auszustatten”, kommentiert Richard Brown, VP of International Marketing bei VIA Technologies, Inc. “Diese hochintegrierte Lösung beschleunigt die Integration fortschrittlicher Flottenmanagement- und fahrzeuginterner Sicherheitsanwendungen vom Netzwerkrand bis in die Cloud.”

VIA Mobile360 M820

Beim VIA Mobile360 M820 handelt es sich um ein robustes, lüfterloses fahrzeugeigenes Sicherheitssystem, das eine Vielzahl modernster Fahrerassistenz-, Fahrerüberwachungs- und Situationsüberwachungsfunktionen unterstützt, darunter Toter-Winkel-Erkennung, Anti-Kollisionswarnung, Spurhalteassistent und Surround View Video Funktion.

Die Lösung verfügt standardmäßig über neun FAKRA-Kameraanschlüsse sowie Gigabit-Ethernet, unterstützt drahtlose 4G LTE-Konnektivität, Wi-Fi und GPS/GNSS, verfügt über einen großen Betriebstemperaturbereich und bietet einen Spannungseingang von 9-36V mit Unterstützung für IGN-Anschlüsse.

Mehr über das fahrzeuginterne Sicherheitssystem VIA Mobile360 M820 erfahren Sie unter: https://www.viatech.com/en/products/systems/mobile360/mobile360-m820/

Bilder zu dieser Mitteilung finden Sie hier: https://www.viagallery.com/mobile360-m820/

AWS IoT Greengrass

AWS IoT Greengrass erweitert AWS nahtlos auf Geräte am Netzwerkrand (“Edge Devices”), sodass diese lokal auf die von ihnen erzeugten Daten reagieren können, während die Cloud weiterhin für Verwaltung, Analyse und dauerhafte Speicherung verwendet wird.

Mit AWS IoT Greengrass können verbundene Geräte AWS Lambda-Funktionen, Docker-Container oder beides ausführen, anhand von Machine Learning-Modellen Prognosen erstellen, Gerätedaten synchronisiert halten und sicher mit anderen Geräten kommunizieren – auch ohne Verbindung zum Internet.

VIA Technologies, Inc. ist weltweit führend in der Entwicklung hochintegrierter Unternehmenslösungen für innovative KI-, IoT- und Computer-Vision-Technologien auf Basis intelligenter Konzepte für Verkehrs-, Industrie-, Smart City- und Datacenter-Anwendungen. Mit Stammsitz in Taipeh, Taiwan, verbindet VIAs globales Netzwerk die High-Tech-Zentren der Vereinigten Staaten, Asiens und Europas. VIAs Kundenstamm umfasst viele der weltweit führenden Marken aus dem High-Tech-, Industrie- und Logistikbereich. www.viatech.com

