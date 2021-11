EZVIZ präsentiert BC1C (EZVIZ eLife): Neue Smart Home Kamera: Kabellos, stressfrei und erstklassige Performance

Ultraklare Videoqualität, Nachtsicht in Farbe, aktiver Schutz und mehr:

Die BC1C (EZVIZ eLife) ist eine flexible, zuverlässige und einfach zu bedienende Kamera mit einer Vielzahl an Profi-Funktionen.

17. November, 2021- EZVIZ, ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Sicherheitslösungen, präsentiert mit der BC1C (EZVIZ eLife) eine neue Kamera für Europa. Die batteriebetriebene Kamera schützt das zu Hause noch zuverlässiger und ist noch einfacher zu bedienen. Die BC1C wurde entwickelt, um mehrere Herausforderungen bei Außenanwendungen zu lösen: Sie verzichtet auf eine komplexe Verkabelung und auch Smart Home-Neulinge können die Kamera extrem einfach installieren. EZVIZ bietet die BC1C (EZVIZ eLife) in zwei Versionen. Äußerlich identisch sind beide Versionen auch in den Grundfunktionen gleich.

Die BC1C 2K+ hat im Vergleich zur BC1C 2MP einen etwas stärkeren Akku sowie eine höhere Video-Auflösung. Des Weiteren glänzt sie mit einer Standby-Zeit von bis zu 270 Tagen mit einer einzigen Ladung und bietet 4MP-Video-Auflösung. Beide Kameras verfügen über mehrere High-Tech-Funktionen für Performance auf höchstem Niveau: Dazu gehören Nachtsicht in Farbe, Zwei-Wege-Kommunikation und aktive Verteidigung mit Sirene und Stroboskoplicht.

Sobald es um Außenkameras geht, die Hausbesitzer einfach einrichten können, ohne sich danach noch darum kümmern zu müssen, gehört die BC1C (EZVIZ eLife) zu den Top-Produkten dieser Kategorie. Die Kamera benötigt keine Home Base für die Wi-Fi-Verbindung oder Smart Home-Interoperabilität. Als Standalone-Gerät kann diese Kamera überall im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden – egal wo man es wünscht. Zudem bietet sie eine einfache App-Fernsteuerung. Für die Installation sind keine Bohrungen oder Verkabelungen erforderlich, sodass keine zusätzlichen Kosten anfallen. Darüber hinaus bietet EZVIZ auch kompatible Solarmodule, die man zusammen mit der Batteriekamera für eine kontinuierliche, umweltfreundliche Stromversorgung erwerben kann.

Das Erfolgsgeheimnis liegt im Detail

Die BC1C 2K+ bringt die Videoauflösung auf gestochen scharfe 4 MP, damit man auch das kleinste Objekt klar sehen kann. Dank der eingebauten Scheinwerfer ist auch eine lebendige Nachtsicht in Farbe möglich. Durch die Integration eines PIR-Sensors und des Algorithmus zur Erkennung von menschlichen Konturen ist die BC1C (EZVIZ eLife) intelligent genug, um Menschen von anderen sich bewegenden Objekten zu unterscheiden. Benutzer werden nur dann alarmiert, wenn es wirklich darauf ankommt. Bei Bewegungserkennung erhalten die Benutzer sofort einen mobilen Alarm, egal wo sie sich befinden. Dazu löst die Kamera eine laute Sirene und Blitzlichter zur Abschreckung aus.

Neben der erstklassigen Qualität und Funktionalität ist die BC1C (EZVIZ eLife) eine Kamera, die keine versteckten Kosten verursacht. Sie hat einen 32 GB eMMC-Speicher. Das bedeutet, dass Benutzer zehn Minuten Aufnahmen pro Tag für bis zu sechs Monate speichern können, ohne Geld für weitere teure Speicherkarten auszugeben. Zudem könnte ein Cloud-Speicher für zusätzliche Sicherheit installiert werden, was aber nicht erforderlich ist.

„Wir haben die BC1C entwickelt, um mit dem Mythos von sperrigen und komplexen Sicherheitskameras, die viel Fachwissen erfordern, aufzuräumen“, sagt Michael Madjar, Key-Account-Manager von EZVIZ Deutschland. „Diese elegante, moderne Kamera lässt sich in wenigen Minuten überall installieren und sie gewährleistet am Tag und in der Nacht ein hohes Maß an Sicherheit.“

Preise und Verfügbarkeit

Die funktionsreichen EVZIZ Akku-Kameras wurden sorgfältig entwickelt, um allen Bedürfnissen und Budgets gerecht zu werden. Das Unternehmen bietet flexible Kaufoptionen an, um die unterschiedlichen Anforderungen der Nutzer zu erfüllen – von technisch versierten Nutzern bis hin zu Anfängern im Bereich Smart Home. Und so gibt es auch von der BC1C (EZVIZ eLife) zwei Versionen. Beide sind ab sofort erhältlich. Die EZVIZ BC1C 2K+ gibt es im Fachhandel, z.B. bei TINK, OTTO, NBB und weiteren Fachhändlern. Die 2MP-Version wird exklusiv bei Amazon vertrieben. Optional bietet EZVIZ für beide Versionen noch ein Solar Panel als Ladegerät.

Die BC1C 2K+ kostet 149,99 Euro, UVP (Zubehör optional: Solar Panel).

Die BC1C 2MP kostet 119,99 Euro, UVP (Zubehör optional: Solar Panel).

Watch Out: Black Friday Promotion

Vom 22 November bis zum 5. Dezember wird EZVIZ eine besondere Black Friday Kampagne mit günstigen Angeboten durchführen.

Über EZVIZ

Seit 2013 widmet sich EZVIZ der Aufgabe, „easy Vision“ in jedes Haus zu bringen. Das Unternehmen strebt danach, einfache, aber leistungsstarke Smart-Home-Geräte und Vorrichtungen zu bauen, die jeder Familie visuellen Schutz und spürbare Freude bieten. Als globaler Marktführer im Bereich Smart Home Security ermöglicht EZVIZ die Zukunft des intelligenten, vernetzten Wohnens durch unermüdliche technische Innovationen, zuverlässige Qualitätsprodukte und vertrauenswürdige Cloud-Services. EZVIZ ist in mehr als 130 Ländern vertreten und mittlerweile setzen Millionen von Nutzern und Familien auf die Produkte des Unternehmens.

