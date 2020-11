Erwachsenen-Ausbildungen in der HELP Akademie in München

Die HELP Akademie – spezialisiert auf Ausbildungen im sozialen Bereich

Die HELP Akademie Ausbildungen – spezialisiert auf Betreuung, Begleitung und Assistenz.

Die Seniorenassistenten-Ausbildung ist das Haupt-Standbein der Akademie.

Aber auch Pflegehelfer, Betreuungsassistenten und Berufsbetreuer werden hier professionell ausgebildet.

Die 49 staatlich geprüften Dozenten sind für alle Bereiche, die HELP ausbildet, speziell geschult bzw. arbeiten teils selber leitend in den entsprechenden Einrichtungen.

Die Akademie hat durch ihr mittlerweile breites Spektrum an Erwachsenen-Fortbildungen im sozialen Bereich einen hohen Stellenwert in Bayern und über die Landesgrenzen hinaus erreicht. Kein Wunder, dass viele Kurse schon frühzeitig ausgebucht sind.

Die von der Regierung Oberbayern anerkannte und bundesweit gültige sowie von der Bundesregierung durch das AZAV-Zertifikat zugelassene Erwachsenen-Fortbildungsakademie ist für die Zukunft im Betreuungs-und Assistenzbereich unserer Senioren bestens gerüstet.

Dank der engen Zusammenarbeit mit der

Pichlmayr Wohn- und Pflegeheime GmbH

Landshuter Str. 25 84307 Eggenfelden Deutschland

mit ihren 20 Senioren-Zentren, Senioren-Heimen, Wohnstiften und Senioren-Villa werden viele der ausgebildeten von dort sofort in einen Job übernommen.

Aber auch die Selbständig arbeitenden Seniorenassistenten sind begehrt, wie das Video zeigt.

Einen Teil der Seminarräume in der Fasoltstrasse (Nähe Nymphenburg) in München hat die Help Akademie von Pichelmayer angemietet, da dort die Corona-Anstandsregeln besonders gut einzuhalten sind.

Die Ausbildung bei HELP ist eine Investition in eine sichere Zukunft. Wer im Bereich soziales Engagement unterwegs sein will kommt um eine solche Zusatzausbildung nicht herum.

Die Help-Akademie, staatlich anerkannte Erwachsenen-Bildungseinrichtung in München

