Eric Ritter ist der neue Top-Agent des deutschen Bundesnachrichtendienst (Spionage-Thriller)

Ein Anschlag auf die deutsche Bundeskanzlerin und den französischen Präsidenten misslingt, weil es eine Falle war. Warum nutzt der BND Staatsoberhäupter als Lockvögel und Zielscheibe?

Die Entführung einer jungen Chemikerin, die ein neues streng geheimes Abwehrmittel erfunden hat, scheint damit zusammenzuhängen. Nur durch ihre Genialität überlebten die Spitzenpolitiker. Eric Ritter, der neue Top-Mann des BND wird quer durch Europa gehetzt, um die Fäden zu verknüpfen. Und dann sind da noch die Amerikaner. Die spielen wieder ein eigenes Spiel. Sind sie ein Freund oder doch der Feind? Am Ende sterben Menschen, aber der Frieden in Europa bleibt erhalten – für dieses Mal.

Eric Ritter ist Alpha Six

Der Auslandsgeheimdienst Deutschlands, der Bundesnachrichtendienst (BND), ist nach Berlin umgezogen. Die alte Garde der besten Geheimagenten und Spione, die im kalten Krieg gekämpft, getäuscht, getrickst und ständig ihr Leben riskiert haben, sind im wohlverdienten Ruhestand. Die, die überlebt haben.

Nach langen Jahren in mittlerer Bedeutungslosigkeit gehören die Deutschen nun aber wieder zu den besten der Welt. Eric Ritter, den alle Welt Alpha Six nennt, wird von Freund und Feind geschätzt. Freunde rufen ihn zur Hilfe, Feinde fürchten ihn wie die Pest. Aber manches Mal werden aus Freunden Feinde und ein anderes Mal aus Feinden Freunde. Ritter ist das egal. Er will, dass die Menschen weiterhin in Frieden leben können.

Autor: Joe Martin

Verlag: Nena Celeste UG, München

Verfügbar auf allen digitalen Plattformen für 3,49 Euro als eBook in allen gängigen Formaten und und 7,95 Euro gedruckt erhältlich.

Alpha Six

