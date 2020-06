Erfolgreich von Zuhause:

Digitale Leadagentur gewinnt Pitch um Onlineauftritt der European IT Consultancy New Business: EITCO und Interlutions bringen neue Website an den Start Digitale Leadagentur gewinnt Pitch um Onlineauftritt der European IT Consultancy Köln/Berlin/Hamburg/Frankfurt 16.05.2020 - Digitales Match: Im Wettbewerb um die Realisierung der neuen Website konnte die digitale Leadagentur Interlutions den Digitalisierungsberater EITCO für sich gewinnen. Bereits Ende letzten Jahres begannen die Arbeiten an der Überarbeitung von eitco.de,...