Erfolgreich im Verkauf: Vertriebseffizienz und Umsatzsteigerung von Nabenhauer Consulting!

/NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN USA ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT / VANCOUVER (B.C.), 28. Juli 2020. Mountain Valley MD Holdings Inc. (das „Unternehmen“ oder „MVMD“) (CSE: MVMD) (FWB:20MP) informiert über den aktuellen Stand der Veröffentlichung seines Jahresabschlusses für das Jahr, das am 31. März 2020 endete, (der „Jahresabschluss“) und des dazugehörigen Lageberichts (Management‘s Discussion and Analysis, die „MD&A“) sowie der damit verbundenen CEO- und CFO-Zertifizierungen...