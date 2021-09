Endova – Hals über Kopf in ein fantastisches Abenteuer

Lara Elisabeth Lützen aus der Schweiz schreibt ihren ersten Roman

In Sofias Leben ist schon seit einiger Zeit nicht mehr alles so normal, wie es einmal war. Als sie und ihr Freund Timo plötzlich auch noch von unerträglichen Schmerzen heimgesucht werden und ihre Körper sich auf beängstigend mysteriöse Weise verändern, droht Sofia, endgültig den Verstand zu verlieren.

Doch was dann passiert, entbehrt fast jeder Vorstellungskraft, denn plötzlich finden sich die beiden in einer ihnen vollkommen unbekannten Welt wieder. Endova. Doch auch hier ist nicht alles so, wie es sein sollte, denn das fantastische Reiche wird bedroht. Und so, wie es scheint, ist Sofia die Einzige, die dieses Königreich retten kann. Aber nicht als Mensch, sondern als Elfe, denn in eine solche verwandelt sich das Mädchen nach und nach. Und als die Verwandlung abgeschlossen ist, nimmt Sofia den Namen Elena an. Und Freunde, die einst Freunde waren, sind plötzlich nicht mehr da. Dafür taucht jemand auf, der zunächst als Feind erscheint, sie entführt … und dann doch zu ihrer Rettung wird. Doch kann sie dem jungen Mann tatsächlich vertrauen?

„Es ist nun über drei Jahre her, dass ich begonnen habe, über dieses Buch nachzudenken, die ersten Worte zu tippen und wieder zu löschen, Namen zu suchen und zu finden, Charaktere zu lieben und zu hassen und mich von der Geschichte mitreißen zu lassen“, sagt die junge Autorin Lara Elisabeth Lützen. Sie wurde 2005 in Dresden geboren und zog wenige Jahre später mit ihrer Familie in die Schweiz. Dort geht sie im Moment auf eine Kantonsschule, um die Matura im Schwerpunkt Musik zu machen. Sie hat bereits einige Kurzgeschichten in Anthologien veröffentlicht, das vorliegende Buch ist ihr erster Roman, der sich an Jugendliche ab etwa 13 Jahren richtet.

Bibliografische Angaben:

Lara Elisabeth Lützen

Endova

ISBN: 978-3-96074-473-3, Taschenbuch, 206 Seiten

Papierfresserchens MTM-Verlag

Das Buch kann über den Verlag, den Buchhandel und natürlich Amazon bezogen werden.

