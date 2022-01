EMS-Fabrik Limtronik erweitert SMT-Kapazitäten

Gute Auftragslage und erwartete umfangreiche Beauftragung erfordern Ausbau des Maschinenparks – unter anderem durch Lösungen von FUJI

Limburg, 17. Januar 2022 – Die Limtronik GmbH ( www.limtronik.de), Joint Development Manufacturing (JDM)-Partner und Experte für Electronic Manufacturing Services (EMS), erwartet in diesem Jahr einen Anstieg an Aufträgen und befindet sich in der Planungsphase, um entsprechend vorbereitet zu sein. Daher rüstet der EMS-Dienstleister unter anderem den Maschinenpark auf. Dabei integriert Limtronik unter anderem weitere Bestückungsautomaten der FUJI EUROPE CORPORATION GmbH.

„Wir sind mit einer sehr guten Auftragslage in das neue Jahr gestartet und erwarten ab dem dritten Quartal eine Auslastung, die eine Erweiterung der SMT-Kapazität erfordert. Daher haben wir bereits im November 2021 die productronica genutzt, um uns einen Überblick über den Markt der Anbieter für SMT-Bestückung zu verschaffen. Wir haben zahlreiche Lösungen gesichtet, uns aber erneut für die FUJI EUROPE CORPORATION entschieden, von der wir bereits verschiedene Bestückungslösungen im Einsatz haben“, erklärt Gerd Ohl, Geschäftsführer der Limtronik GmbH.

Limtronik ist Experte für Electronic Manufacturing Services (EMS) und hat sich vom klassischen Fertigungsbetrieb zum Joint Development Manufacturing (JDM)-Partner entwickelt. Damit unterstützt das Unternehmen Kunden nicht nur bei der Fertigung von elektronischen Baugruppen und maßgeschneiderten Systemen, sondern auch bei der Produktentwicklung. So entsteht eine entscheidende Entlastung der Kapazitäten auf Seiten des Partners.

Gerd Ohl erläutert: „Unser Geschäftsmodell sieht vor, unsere Fabrik, unsere Fachkräfte sowie unser technologisches Know-how zur Verfügung zu stellen. Wir verkaufen also Kapazitäten und Know-how. Wenn unsere Kunden diese Faktoren abrufen möchten, haben sie ein Anrecht darauf, diese auch gemäß ihrem Bedarf mit bestmöglicher Leistung und Schnelligkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen. Da wir dort Handlungsspielraum in der Zukunft sehen, haben wir rechtzeitig weitere SMT-Kapazitäten geschaffen.“

Limtronik erfüllt hohe technische Anforderungen mit NXT-Serie

Bisher setzt Limtronik bereits 16 Module der NXT-Serie, eine skalierbare Bestückplattform der FUJI EUROPE CORPORATION GmbH, ein. Der ganzheitliche modulare Ansatz der NXT-Plattform bietet Anwendern die Möglichkeit, eine an ihre Anforderungen angepasste Maschine zu konfigurieren.

„Da der Faktor Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnt, erweitern wir nun für unsere Kunden unseren Maschinenpark mit einem NXT M6-III Modul von FUJI. Der multifunktionale modulare Bestückungsautomat der dritten Generation ist besonders auf Geschwindigkeit und Positioniergenauigkeit ausgelegt. So entsprechen wir sowohl den neuen Anforderungen am Markt als auch dem Bedarf unserer Kunden“, erklärt Gerd Ohl. Auch beim Pastendrucker setzt Limtronik auf die Lösungen von FUJI. Der EMS-Dienstleister hat sich für den GPX-CII entschieden, da er anspruchsvolle technische Anforderungen zu einem für Limtronik guten Preis-Leistungsverhältnis erfüllt.

Klaus-Peter Kölbel, Vertriebsleiter der FUJI EUROPE CORPORATION GmbH, sagt: „Heute stehen neben Schnelligkeit auch Qualität und Genauigkeit im Fokus der SMT-Fertigung. Erfolg in der äußerst dynamischen Elektronikbranche hat heute nur, wer maximale Produktivität mit hohen Qualitätsstandards und Präzision sowie niedrige Produktionskosten und kurze Bearbeitungszeiten in Einklang bringt. Dieser Aufgabenstellung möchten wir mit unseren Lösungen, die Limtronik einsetzt, gerecht werden.“

Limtronik mit Sitz in Limburg an der Lahn ist Joint Development Manufacturing (JDM)-Partner und Experte für Electronic Manufacturing Services (EMS). Das Unternehmen begleitet seine Kunden von der Produktentwicklung bis zum serienreifen Endprodukt. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Fertigung von elektronischen Baugruppen sowie maßgeschneiderten Systemen für die Kunden. Der Spezialist ist bereits seit dem Jahr 1970 in der Herstellung von elektronischen Baugruppen und Geräten tätig. Im Jahr 2010 wurde die Limtronik GmbH gegründet. Die gelebte Philosophie des nach der IATF 16949 zertifizierten Unternehmens ist es, flexibel, zuverlässig und individuell sämtliche Kundenanforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen unter www.limtronik.de

Firmenkontakt

Limtronik GmbH

Patricia Wehler

Industriestraße 11-13

65549 Limburg

+49 (0)6431-968-775

patricia.wehler@limtronik.de

http://www.limtronik.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211-9717977-0

pr@punctum-pr.de

http://www.punctum-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.