Eine ruhige Oase in der Fussgängerzone von Winterthur

Eine Gewerbeliegenschaft in zentraler Lage mitten im Kanton Zürich

Der Kanton Zürich ist das wirtschaftliche Zugpferd der ganzen Schweiz und gilt als der wirtschaftsstärkste Kanton. Er bietet hervorragende Rahmenbedingungen für Unternehmen.

Eingebettet zwischen den beiden Wirtschaftsräumen Zürich und Ostschweiz befindet sich der Standort Winterthur Area. In periodisch durchgeführten Befragungen durch das „House of Winterthur“ wird die Winterthur Area von Unternehmern sehr positiv bewertet. der Befragten sind mit den vorhandenen Rahmenbedingungen zufrieden bis sehr zufrieden. Sie sehen viele Chancen für Unternehmen durch Standortvorteile im Kanton Zürich und speziell in Winterthur.

Als sechsgrößte Stadt der Schweiz hat sich die einstige Industriestadt Winterthur zu einer modernen Dienstleistungs-, Bildungs- und Kulturstadt entwickelt.

Besondere Vorteile des Standorts sind:

– Ausgeprägte Wirtschaftsförderung

– Sehr hohe Verfügbarkeit qualifizierter Mitarbeiter

– Direkte Nähe zum größten Binnenmarkt der Schweiz

– Ausgezeichnete Verkehrslage

– Nähe zum Flughafen und der Stadt Zürich

Unser exklusives Angebot im Herzen von Winterthur

In der begehrten Marktgasse, der starkfrequentierten Fußgängerzone von Winterthur, stehen im aktuell insgesamt 456m² Büro- und Gewerbeflächen zur Miete frei. Die Gewerbeflächen sind auf vier Etagen verteilt und bilden vier in sich abgeschlossene Einheiten, mit Flächen zwischen 71 m² und 132 m².

Über die Gewerbeliegenschaft und ihren Ausbaustandard

Die Gewerbeliegenschaft wurde im Jahr 2019 komplett saniert. Sie besticht durch den typischen, charmanten Altstadtcharakter, gepaart mit modernem Ausbaustandard. Aus allen Büroetagen hat man direkten Blick auf die belebte Marktgasse. Sie ist eine ruhige Oase mitten in der Fußgängerzone.

In den Allgemeinzonen und Sanitärräumen ist Strom vorhanden und diverse Beleuchtungskörper sind angebracht. Ein Telekomnetz und Multimediainstallationen sind in den einzelnen Mietflächen vorhanden. In allen Stockwerken befindet sich jeweils im Treppenhaus eine voll ausgebaute WC-Anlage. Die einzelnen Gewerbeflächen lassen sich nach Wunsch und Bedürfnis der Mieter entsprechend adaptieren und ausbauen.

Die Obergeschosse 1 und 5 sind fertig ausgebaut und warten auf ihre neuen Mieter. So findet man Kunststoffbodenbeläge Belcolor Nevado vor sowie gestrichene Wände und Decken. Außerdem sind Kälte- und Lüftungsanlagen (Zu-|Abluft) mit Volumenstromregler eingebaut.

Die Obergeschosse 2 und 3 gestalten die zukünftigen Mieter nach Wunsch. Beide Etagen befinden sich momentan im Edelrohbau (inklusive Kälte|Lüftung).

In den Untergeschossen 1-3 finden Sie großzügige Lager- und Archivflächen (zwischen 10m² und 170m²), die separat angemietet werden.

Lage und Erreichbarkeit

Mit Sicherheit werden sich auch Ihre Kunden und Mitarbeiter an der zentralen Lage erfreuen. In unmittelbarer Umgebung gibt es ein großes Shopping-Angebot und eine Vielzahl an Restaurationsbetrieben. Die Büros und Gewerbeflächen sind schnell und komfortabel per ÖV, Velo oder Auto zu erreichen.

Mehr Informationen zu der Gewerbeliegenschaft finden Sie auf der Website

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.