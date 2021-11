Eder Siebdruck und Kunststoffverarbeitung: Solarmodule decken bis zu 80 Prozent des Energiebedarfs

1.451 Solarmodule erzeugen auf einer Fläche von 2.713 Quadratmetern bis zu 537,24 Kilowatt Strom: Damit leistet das Baden-Badener Unternehmen künftig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

„Es war für uns eine ökonomische und auch ökologische Entscheidung, eine Photovoltaik-Anlage auf unserem Firmendach zu installieren“, sagt Geschäftsführer und Inhaber Fritz Rolf Eder. „Einerseits können wir damit die Energiekosten nachhaltig reduzieren und andererseits durch den Solarstrom die CO2-Bilanz unserer Produkte enorm verbessern.“

Mit der Photovoltaik-Anlage kann das Unternehmen bis zu 80 Prozent seines Energiebedarfs pro Jahr mit selbst erzeugtem Solar-Strom umweltfreundlich decken. „Wir haben einen großen Vorteil: Wir produzieren im Schwerpunkt tagsüber und können den Strom direkt verbrauchen, wenn er erzeugt wird“, erklärt Fritz-Rolf Eder. Somit entfallen kostenintensive Stromspeicher und die Anlage entfaltet einen hohen Wirkungsgrad.

1.451 Solarmodule auf dem Firmendach erzeugen auf einer Fläche von 2.713 Quadratmetern bis zu 537,24 Kilowatt Strom pro Stunde. Während der Dreharbeiten am späten Vormittag lieferte die Anlage 325 Kilowatt Solar-Strom. „Ihre Spitzenleistung erzielt die PV-Anlage in den Mittagsstunden“, erklärt Eder. In Baden-Baden ist die Photovoltaik-Anlage der Firma EDER derzeit die zweitgrößte Anlage auf einem Industriegebäude. „Mittelfristig wollen wir auch unsere Firmenfahrzeugflotte auf E-Autos umstellen“, erklärt Fritz-Rolf Eder. Diese sollen dann mit dem selbst erzeugten Solarstrom vom eigenen Firmendach betankt werden.

Seit 1970 fertigt die EDER – Siebdruck Kunststoffverarbeitung GmbH & Co KG erfolgreich hochwertige Präzisions-Kunststoffteile. Diese Sicht- und Bedienblenden kommen bei zahlreichen elektronischen Geräten und Anwendungen zum Einsatz.

Weitere Informationen zum Unternehmen und seinen Produkten gibt es online: www.edergmbh.com

„Präzision in Form und Farbe“ – unter diesem Motto fertigt die EDER – Siebdruck Kunststoffverarbeitung GmbH & Co KG seit 1970 erfolgreich hochwertige Präzisions-Kunststoffteile für höchste Ansprüche am Firmensitz in Baden-Baden. Namhafte Kunden, vorwiegend der Hausgeräteindustrie im Inland und europäischen Ausland, vertrauen dabei auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Die langjährigen Erfahrungen befähigen das Unternehmen, seinen Kunden schnelle und unkomplizierte Problemlösungen auf Basis kurzer Entscheidungswege anzubieten. Hierbei nutzt EDER moderne Fertigungstechnologien und -verfahren, um die spezifischen Wünsche kostengünstig und zügig in serienreife Produkte umzusetzen.

Firmenkontakt

EDER – Siebdruck Kunststoffverarbeitung GmbH & Co KG

Fritz Rolf Eder

Werkstraße 13

76532 Baden-Baden

+499573340596

presse.eder-gmbh@agentur-zb.de

https://www.edergmbh.com

Pressekontakt

zahner bäumel communication

Markus Zahner

Oberauer Straße 10a

96231 Bad Staffelstein

+499573340596

presse@agentur-zb.de

https://www.agentur-zb.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.