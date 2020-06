E-Mail Marketing in Zeiten der Digitalisierung: 7 Tipps für herausragenden Erfolg

Beschleunigter Recruiting-Prozess für alle Köln, 09. Juni 2020_ Die Job-Plattform StepStone ist ab sofort an die E-Recruiting-Lösung von Talentsoft, einem der führenden europäischen Anbieter von SaaS-Anwendungen im Bereich HR- und Talentmanagement, angebunden. Kunden von Talentsoft profitieren so von einer hohen Reichweite und effizienten Features zum Recruiting neuer Talente. Um den Recruiting-Prozess für Bewerber auch in Zukunft weiter zu beschleunigen, bietet die Partnerschaft die Anbindung an...