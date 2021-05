E-Commerce-Unternehmen solute kooperiert mit HUAWEI

Mehr Reichweite für solute-Kunden durch HUAWEI Petal Search

HUAWEI ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Smart Devices. Mit den HUAWEI Mobile Services bietet HUAWEI ein neues Ökosystem, das mit der Suchmaschine HUAWEI Petal Search sowie der Werbeplattform HUAWEI Ads neue Möglichkeiten für Traffic und die Vermarktung von Produkten schafft.

Petal Search ist eine noch junge Plattform, welche im Juli 2020 in Europa gelauncht wurde und von HUAWEI konsequent weiterentwickelt wird, um das Kundenerlebnis zu steigern – vor allem im Bereich Shopping. Solute, die das bekannte Preisvergleichsportal billiger.de betreibt, will diesen Schritt als strategischer Partner für HUAWEIs Petal Search unterstützen. Mit billiger.de, wo Nutzer ihr Wunschprodukt zum besten Preis finden können, ist solute ein wichtiger Player im E-Commerce – und mit über 22.500 Shops sowie über Millionen von Angeboten auf billiger.de ist die solute GmbH ein Experte im Bereich Onlineshopping und Customer Journey. Durch die Kooperation kann die solute die Angebote der Onlineshops gebündelt an HUAWEI übergeben und so für eine breite Angebots- und Sortimentsabdeckung mit Wettbewerbs-Charakter auf Petal Search sorgen. HUAWEI-Nutzer können dadurch in Zukunft auf eine Vielzahl von bekannten Onlineshops und Produkten via Petal Search zugreifen und sich einen besseren Marktüberblick verschaffen. Petal Search bietet solute und deren Shops wiederum mehr Reichweite bei einer breiten Zielgruppe sowie durch die Suchfunktion und Platzierung der billiger.de-App vielseitige Möglichkeiten für Händler. „Wir stellen Petal Search unsere Vielzahl an Shops und Angeboten zur Integration bereit und streben an, zukünftig auch CSS-Partner zu werden, denn im Bereich Paid Search sehen wir viel Potenzial – das sind die wesentlichen Inhalte unserer Kooperation“, so Bernd Vermaaten, Geschäftsführer der solute GmbH.

„Wir wollen HUAWEI nicht nur dabei unterstützen, den Usern mehr Vorteile durch ihre Suchmaschine Petal Search zu bieten, sondern auch neue Möglichkeiten für unsere Shop-Kunden schaffen. Gemeinsam werden wir mehr Endverbraucher und damit auch einen höheren Bekanntheitsgrad in Deutschland und ganz Europa erreichen können. Dafür ist ein gutes Kundenerlebnis im Shopping-Bereich bei Petal Search unerlässlich“, beschreibt Vermaaten die Gründe für die Kooperation. „Gleichzeitig hilft die Etablierung von Petal Search auf dem europäischen Markt uns als solute dabei, einen neuen Kanal für unsere Kunden und ihre Produkte zu erschließen und so deren Absatz zu steigern“, so Vermaaten.

Petal Search erreicht bereits Millionen von monatlich aktiven HUAWEI-Anwendern und ist über www.petalsearch.com für alle weltweit zugänglich. Auch billiger.de-Nutzer können über ihr HUAWEI-Smartphone mit Petal Search das beste Angebot finden. „Zusammengefasst profitieren die Onlineshops von dieser Kooperation genauso wie die Nutzer selbst“, erläutert Vermaaten die gegenseitigen Vorteile der Zusammenarbeit. Jaime Gonzalo, Vice President HUAWEI Mobile Services Europe, sagt: „Solute ist einer unserer Partner, der das Projekt Petal Search von Anfang an mitgestaltet und mit seiner umfassenden Expertise auch gemeinsam mit uns verbessert.“ Die Zusammenarbeit wirkt sich insgesamt auf die Ergebnisvielfalt von Shopping Ads aus – perspektivisch soll die Kooperation auf weitere Bereiche ausgedehnt werden.

Weitere Informationen unter https://www.solute.de

Über die solute GmbH:

Smartes Online-Shopping ist seit rund 15 Jahren die Mission der solute GmbH. Das Unternehmen hat dabei das Ziel, innovative Produkte mit Mehrwert zu entwickeln und mit modernsten technologischen und nutzerfreundlichen Lösungen am Markt zu etablieren sowie das Angebotsportfolio für die User, Online-Shop-Kunden und Partner stetig zu erweitern und zu verbessern. So betreibt die solute GmbH das bekannte Preisvergleichsportal billiger.de und bietet weitere Leistungen im B2B-Bereich an, wie beispielsweise Product Listing Ads, E-Mail-Marketing-Kampagnen durch die eigene E-Mail-Versandsoftware von soluteMail sowie solutePush als clevere Lösung für Web Push, In-App Push und App Push Nachrichten.

billiger.de ist Deutschlands bekanntester Preisvergleich mit mehr als 2 Mio. Produkten, 70 Mio. Preisen, 22.500 Shops und 300.000 Besuchern täglich.

Über Petal Search:

Petal Search ist eine HMS-eigene Suchmaschinen-App, die es HUAWEI-Smartphone-Besitzern ermöglicht, die Dinge, die sie brauchen, einfach zu suchen und zu finden – einschließlich Nachrichten, Videos, Bilder, Einkäufe, Flüge, lokale Geschäfte und mehr – direkt von ihrem Startbildschirm aus. Mit Petal Search will HUAWEI ein offenes Such-Netzwerk aufrechterhalten und ein einheitliches und umfassendes Suchdienst-Erlebnis schaffen. Das Unternehmen ist bestrebt, allen HMS-Mobiltelefonbenutzern ein bereichertes Sucherlebnis zu bieten und gleichzeitig eine Plattform bereitzustellen, die das geschäftliche Interesse und die betriebliche Effizienz für Entwickler und Partner fördert.

Über HUAWEI Consumer Business Group:

Die Produkte und Dienstleistungen von HUAWEI sind in über 170 Ländern erhältlich und werden von rund einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. HUAWEI ist einer der größten Smartphone-Anbieter und betreibt derzeit 14 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie 36 Innovationszentren mit Partnern. Die HUAWEI Consumer Business Group ist neben Carrier Network und Enterprise Business eine der drei Geschäftseinheiten von HUAWEI, die Smartphones, Audio, mobiles Breitband, Wearables, Computer, Zubehör und Cloud-Services umfasst. Das globale Netzwerk von HUAWEI basiert auf über 30 Jahren Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt die neuesten technologischen Innovationen.

