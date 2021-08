E-Commerce erleben und Erfolg multiplizieren,

auf dem 14. plentymarkets Online Händler Kongress am 17.09. live in Kassel und vom 20. – 22.09. auf den virtuellen Content-Tagen

In der Zeit vom 17. – 22. September 2021 veranstaltet plentymarkets den 14. Online-Händler-Kongress (#OHK21). Am 17. September, unter dem Motto „draußen statt drinnen“ als Präsenzveranstaltung rund um das Kongress-Palais Kassel. Mit einem umfangreichen Hygienekonzept konzipiert, warten mehr als 30 Aussteller und TOP-Speaker vor Ort auf die Besucher. Intensiver E-Commerce-Austausch, die Möglichkeit zum persönlichen Netzwerken, ein Biergarten und viele weitere Überraschungen sorgen für einen unvergesslichen Event-Tag. In der Woche danach, vom 20. bis 22. September, runden die digitalen „plentymarkets Content-Tage“ den diesjährigen Händlerkongress ab. Viele Online-Vorträge und der digitale Austausch mit der E-Commerce-Szene bieten einzigartigen Mehrwert. So multipliziert man gemeinsam Erfolg.

17. September live vor Ort: Vorträge, Aussteller und jede Menge Austausch

Mit über 1.500 Besuchern gehörte der OHK in der Vergangenheit zu den größten Events im deutschsprachigen E-Commerce. Unter dem Motto „success multiplied“ treffen plentySeller auch am 17. September 2021 in Kassel auf namhafte Branchenexperten, Dienstleister und die plentyCrew. Denn so definieren die E-Commerce-Spezialisten aus Kassel Erfolg: gemeinsam! An keinem anderen Tag gibt es die Chance einen derartig geballten Austausch in der plentyCommunity zu erleben. Ob internationaler Konzern oder kleiner Händler, auf dem #OHK21 bekommt jeder genau die Ideen und Informationen, um online erfolgreicher zu werden. Für einen perfekten Event sorgt das weitläufige Außengelände des Kongress Palais. Eigenständige Bereiche wie der Biergarten mit ausgewählten Food- und Getränke-Spezialitäten, die Ausstellerfläche sowie ein weites Get-together-Areal garantieren die Einhaltung aller gültigen Hygiene-Standards.

20. – 22. September, die virtuellen Content-Tage

Im Anschluss an das Live-Event geht der #OHK21 vom 20. bis 22. September auf einer virtuellen Plattform mit den ersten „plentymarkets Content-Tagen“ weiter. Dort wartet eine geballte Ladung E-Commerce-Content auf die Besucher. Mehr als 30 Experten-Vorträge und 40 Aussteller bieten an den drei Tagen ein wahres Content-Feuerwerk. Q&A-Sessions, SpeedDating und die Möglichkeit zum digitalen Austausch ergänzen das Angebot und ermöglichen Interaktion und perfektes Netzwerken.

Begrenztes Karten-Kontingent

Der Ticketverkauf startet am 10. August. Schnell sein lohnt sich, denn das Kontingent für die Live-Veranstaltung ist auf 500 Tickets begrenzt. Ob vor Ort, digital oder Beides – es ist angerichtet, für ein unvergessliches E-Commerce-Event à la plentymarkets. Alle Informationen findet man unter: www.plentymarkets.com/de/ohk2021/

Überall da verkaufen, wo die Kunden sind, ist das Ziel aller Händler. plentymarkets bietet als Softwarehersteller eine E-Commerce-Lösung, die genau diese Philosophie im Markenkern trägt. Eine, die alle relevanten Marktplätze unterstützt und Prozesse für alle Beteiligten effizienter macht. Über die Jahre avancierte plentymarkets so zu einem der Innovationstreiber unter den E-Commerce-ERP-Anbietern.

