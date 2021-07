Dr. Esther Omlin – Umfassende Rechtsberatung

Dr. Esther Omlin ist als als ausserordentliche Staatsanwältin oder Oberstaatsanwältin kompetente Ansprechpartnerin für Privatpersonen, Gemeinwesen und Unternehmen.

Der Lebenslauf von Dr. jur. Esther Omlin belegt das umfassende Wissen in den angebotenen Fachbereichen aus den unterschiedlichsten Rechtsthemen. Neben dem allgemeinen internationalen und nationalen Strafrecht können auch Klienten mit Fragen und Belangen zu den Themen nationales und internationales Handels- und Wirtschaftsrecht, Arztrecht, angloamerikanisches Recht und Klima- und Umweltrecht dort vorstellig werden. Besonders am Herzen liegt dem Büro im Herzen Luzerns das humanitäre Völkerrecht. Nicht umsonst war Dr. jur. Esther Omlin Mitglied im nationalen Komitee zur Verhütung von Folter. Denn die Rechte und Pflichten hören am Rande von Gefängnismauern, vor den Toren psychiatrischer Einrichtungen oder Heimen nicht auf. Gerade diese Menschen benötigen oftmals eine ausgiebige Rechtsberatung.

SCHWERPUNKTGEBIETE DES NETZWERKS OMLIN STRAFRECHT

Durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Netzwerkpartnern kann das Büro Esther Omlin die verschiedensten Fachgebiete abdecken und zuverlässige Kontakte zu weiteren Partnern und Kollegen vermitteln. Die Schwerpunktgebiete von Frau Dr. jur. Esther Omlin selbst sind:

o Nationales und internationales Strafrecht

o Strafprozessrecht

o Wirtschaftsrecht

o Menschenrechte

o Völkerrecht

Durch Zusammenarbeit mit RA LIC. IUR. STEPHAN BUHOFER, LL. M. kann Esther Omlin auf eine zehnjährige Erfahrung im Handels- und Wirtschaftsrecht zurückgreifen. Weitere Schwerpunkte sind:

o Das Völkerrecht, besonders das Recht der internationalen Organisation und des internationalen öffentlichen Beschaffungswesens.

o Nationales und internationales Klima- und Umweltrecht

o Handels- und Wirtschaftsrecht, vor allem unter Berücksichtigung internationaler Vertragsbeziehungen

o Das angloamerikanische Recht

Zusätzlich verhilft der Kontakt zur Anwaltskanzlei Dr. Hans Weltert zu einem breit gefächerten Wissen in den Bereichen

o Vertragsrecht,

o Gesellschaftsrecht,

o Konkursrecht und

o Verwaltungsrecht.

WANN WIRD RECHTLICHE BERATUNG IM STRAFRECHT BENÖTIGT?

Ein Strafverfahren bedeutet für jeden Betroffenen eine große Belastung: Kontakt mit der Polizei, Angst vor Konsequenzen wie Geldstrafe oder Gefängnis, oder aber auch die Ungewissheit was die nächsten Tage bringen werden. Eines ist sicher, jeden kann einmal das Strafrecht treffen. Sei es durch einen fahrlässig verursachten Verkehrsunfall, eine verspätete Steuerabgabe oder durch Trunkenheit am Steuer. Durch die strikten gesetzlichen Vorgaben sind in nahezu jedem Lebensbereich Handlungen mit einer Strafnorm sanktioniert. Daher sollte jeder, der mit solch einer Begebenheit in Kontakt gerät, sofort eine juristische Beratung aufsuchen. Denn vor allem das Strafrecht ist, wegen seiner Komplexität mit zahlreichen Hürden und Stolperfallen verknüpft. Schnell kann ein Laie sich darin verlieren. Aus diesem Grund widmet Dr. Esther Omlin einen Themenschwerpunkt dem Gebiet des Strafrechts.

ESTHER OMLIN ALS ANSPRECHPARTNER FÜR UNTERNEHMEN

Aber nicht nur Privatpersonen sind im Büro in Luzern willkommen. Die Rechtsberatung ist auch für KMUs und Einzelfirmen in allen wirtschaftsrechtlichen Fragen zu erreichen. Dr. Esther Omlin unterstützt in folgenden Angelegenheiten:

o Bei der Unternehmensgründung

o Bei der Erarbeitung und Prüfung von Unternehmensstatuten

o Bei der Nachfolgeregelung

o Im IT und Datenschutzgesetz

o Bei Aktionärsbindungsverträgen

o Bei Fragen rund um Fusionen

o Bei der Unternehmenssanierung

OHNE VERTRAUEN KEINE RICHTIGE BERATUNG

Dr. Esther Omlin berät Angeklagte und Opfer oder Geschädigte jeder Art. Dabei liegt der Fokus klar auf einem vertrauensvollen Umgang mit den Klienten. Als zentrale Anlaufstelle für alle strafrechtlichen Belange, wird immer nach optimalen Lösungen gesucht. Esther Omlin ist Expertin auf dem Gebiet für nationales und internationales Strafrecht und verfügt zudem über ein breites Netzwerk an Partnerkanzleien und Kooperationspartnern. Nach einem ersten Telefonat und einem ausführlichen ersten Beratungsgespräch erfährt der Klient zuverlässig ob und wie im jeweiligen Fall geholfen werden kann. Dabei wird jedes Anliegen im Büro von Omlin Strafrecht: Untersuchungen & Expertisen mit gleichbleibender Sensibilität und Wichtigkeit behandelt. Geschützt durch das Berufs- und/oder Amtsgeheimnis werden zudem alle Daten vollkommen vertrauensvoll und diskret bearbeitet.

