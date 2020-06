Doppeltes Finanz-Know-how: Dr. Jansen Newsmedia AG kooperiert mit WMD Brokerchannel

Die 7.000 WMD Brokerchannel Newsletter-Empfänger erhalten ab sofort regelmäßig EXXECNEWS, die Zeitung mit Kapitalanlage-News für Executives. Beide neuen Finanzfachmedien-Partner arbeiten bereits an der Intensivierung der weiteren Zusammenarbeit, wie beispielsweise der bilateralen Nutzung und Kommunikation der tagesaktuellen Finanznachrichten der DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur. Die Presseagentur DFPA gehört ebenfalls zur Dr. Jansen Newsmedia AG.

Hamburg, 9. Juni 2020 – Die Finanzbranche ist wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig von Informationen, Nachrichten und Analysen abhängig. Kapitalanlage ist lebenswichtig. Die Finanzbranche ist stark – stark bei der Erwirtschaftung von Renditen. Ohne Finanznachrichten funktioniert dies aber nicht. Um das gesteigerte Informationsbedürfnis der Finanzdienstleistungs- und Kapitalanlagebranche künftig besser befriedigen zu können, arbeiten die beiden etablierten Finanzmedien-Dienstleister WMD Brokerchannel (www.wmd-brokerchannel.de) und die Dr. Jansen Newsmedia AG (www.newsmediaag.de) nun zusammen. Friedrich Andreas Wanschka und Dr. Dieter E. Jansen sind zwei der erfahrensten Medien-Profis der Finanzbranche und sorgen seit vielen Jahren für mehr Transparenz und umfassende Informationen in und für die Finanzdienstleistungs- und Kapitalanlagebranche. Nun wird mit der Kooperation ein neues, gemeinsames Kapitel der beiden Erfolgsgeschichten geschrieben.

WMD Brokerchannel bietet seit 20 Jahren begehrte Finanz-Veranstaltungen, Videos und Newsletter

Der WMD Brokerchannel ist seit Jahrzehnten ein erfolgreicher Verlag. Friedrich Andreas Wanschka gründete im Februar 2001 wmd-brokerchannel.de als Informationsplattform für Finanz- und Versicherungsvermittler. Bereits seit über 15 Jahren veranstaltet WMD Brokerchannel zusammen mit bekannten Branchenjournalisten wegweisende Kongresse und Treffen mit Entscheidern und Verantwortlichen der Sachwertbranche. Legendär sind bspw. die WMD Brokerchannel Kolloquien auf Mallorca.

Der Videopionier in der Finanzbranche seit 1999: Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat sich WMD Brokerchannel auch einen Namen als Produzent von Branchen-Videos gemacht. Friedrich Andreas Wanschka interviewt dabei Unternehmer der Finanzbranche. Diese journalistischen Video-Interviews und Beiträge, die neben der Information via WMD Brokerchannel auch gerne von Vermittlern und Auftraggebern selbst für die eigenen Medien verwendet werden, sind sehr gefragt und zugriffsstark.

WMD Brokerchannel verschickt seit vielen Jahren seinen Newsletter – aktuell bereits an 7.000 Empfänger der Finanzbranche. Der wöchentliche Newsletter wird Dienstags und Donnerstags an Finanzdienstleister, Finanz-Vertriebe, Makler, Anlageberater und Vermittler verschickt. Messungen von Marktforschungsinstituten zur Folge, erreicht der wmd-brokerchannel wöchentlich mehr als jeden vierten Vermittler in der Branche. eMagazine, eStudien und Printausgaben komplettieren das Fachmedien-Angebot.

Dr. Jansen Newsmedia AG: EXXECNEWS und DFPA bieten Kapitalanlage-News und -Services

Die Dr. Jansen Newsmedia AG publiziert aktuelle Finanznachrichten zur privaten und institutionellen Kapitalanlage und berichtet über Märkte, Recht, Produkte und Akteure in der Finanzbranche. Seit Jahrzehnten ist Dr. Dieter E. Jansen als Analyst und Kolumnist in der Berichterstattung bei großen Publikationen wie “Wirtschaftswoche”, “Capital” und “Welt am Sonntag” tätig. 1983 gründete er das Kapitalanlagemagazin “Cash” und brachte 1999 die Cash Medien AG erfolgreich an die Börse. Bis heute ist “Cash” unter den Kapitalanlagemagazinen Branchenführer. 2008 gründete der Finanz- und Medienprofi die Dr. Jansen Newsmedia Aktiengesellschaft und in der Folge die 100-prozentigen Töchter EXXECNEWS Verlags GmbH (www.exxecnews.de) und die DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur GmbH (www.dfpa.info) mit dem Ziel, aktuelle Nachrichten zur privaten und institutionellen Kapitalanlage zu publizieren.

Die erste Ausgabe der Kapitalanlagezeitung EXXECNEWS erschien im Februar 2012, die DFPA startete im Jahr 2016. Die beiden Medien informieren tagesaktuell über Märkte, Rechtsthemen, Anlagevertriebe, Produkte und Akteure der privaten und institutionellen Kapitalanlage- und Investmentbranche. Die Dr. Jansen Newsmedia AG hält an diesen Medienunternehmen eine Beteiligung von jeweils 100 Prozent.

Im Mai 2020 hat die Dr. Jansen Newsmedia AG ihre Aktienplatzierung im Rahmen einer Kapitalerhöhung gestartet. Das Wertpapier-Informationsblatt steht Interessenten im Rahmen des IPO unter https://newsmediaag.de/wp-content/uploads/2020/03/20_0313_WIB.pdf zur Verfügung.

Kontakt Dr. Jansen Newsmedia AG:

Alsterdorfer Straße 245

22297 Hamburg

Telefon: 040 5009 1112

E-Mail: info@newsmediaag.de

www.newsmediaag.de

Medienkontakt Dr. Jansen Newsmedia AG:

Görs Communications

Public Relations und Marketing Agentur

Info (at) goers-communications (punkt) de

www.goers-communications.de

Kontakt WMD Brokerchannel:

Athribis GmbH

Beethovenplatz 2

80336 München

Tel. +49(0)8022 8583010

www.wmd-brokerchannel.de

info@wmd-brokerchannel.de

