Direktflüge nach Rhodos. Zum Segeltörn nach Griechenland

Das Segelrevier um Rhodos ist landschaftlich sehr abwechslungsreich und die Gebiete sehr weit gestreckt.

Das Segelrevier um Rhodos ist landschaftlich sehr abwechslungsreich und die Gebiete sehr weit gestreckt. So das sie viel Platz mit der Yacht zum segeln haben. Im Sommer beträgt die Temperatur an der Luft durchschnittlich 30-35 Grad. Wobei sich diese auf dem Meer angenehmer anfühlen. Im Wasser sind es um diese Jahreszeit etwa 26 Grad.

Die abwechselnden Landschaften wie bizarre Felsbuchten, tiefe Täler und üppige Vegetation machen einen der Reize der Insel aus. Von der griechischen Insel Rhodos starten viele Segler zum klassischen Insel Hopping.

In Rhodos-Stadt, der Hauptstadt der Insel, gibt es gleich zwei Häfen für Segelyachten. Der ältere der beiden liegt ganz in der Nähe des touristischen Zentrums und der Altstadt. Eine große Anzahl an Gastronomie ist hier zu finden. In den kleinen Gassen geht es oft sehr lebhaft zu.

Im 14. Jahrhundert wurde in Rhodos-Stadt der Großmeisterpalast errichtet. Er diente als Residenz. Um die Geschichte dieser Insel zu erleben ist dieses Monument ein Landausflug wert.

Neun Kilometer von Rhodos-Stadt entfernt befinden sich die Thermen von Kalithea. Diese waren schon in der Römerzeit wegen den wohltuenden, heißen Quellen bekannt und beliebt. Die historischen Gebäude im orientalischen Stil, die vor kurzem erst renoviert worden sind, locken viele Touristen in diese Gegend der Insel.

Vom Flughafen, wo von Deutschland und Österreich aus Direktflüge nach Rhodos angeboten werden, ist man mit dem Taxi lediglich 25-30 Minuten zum Hafen unterwegs.

Weniger lebhaft, dafür um so entspannter und idyllischer erlebt man die Inseln in den vielen kleinen und romantischen Buchten an der Küste. Hier ist es ruhig und man ist weit weg von der Hektik.

Eine der bekanntesten ist die Anthony-Quinn-Bucht. Diese ist kaum bebaut und liegt in unberührter Natur. Mit einem wunderschönen, feinen Sandstrand und glasklarem Wasser.

Ein weiteres Highlight, das man gut mit der Segelyacht erreicht ist die kleine Strandsiedlung Plimiri mit einem ca. 2,5 km langen Strand und gemütlichen Tavernen die frische Fischgerichte anbieten.

An der Ostküste der Insel liegt der Ort Lindos. Das Wahrzeichen hier liegt direkt über dem Ort mit seinen klassischen weißen Häusern der Altstadt. Die Akropolis aus dem 4. Jahrhundert mit imposanten Torbögen und Säulen.

Wenn sie einen Segelurlaub ab Rhodos planen, suchen wir ihnen gerne Rhodos Flüge zum segeln heraus. Flüge zum Segeltörn buchen sie direkt beim Flugspezialisten Yacht-Pool Flight-Service.

