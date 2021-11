Digitalisierung lernen mit Ü60 – Das bringt es Ihnen

Sie sind nicht mehr gut zu Fuß, Ihre Kinder leben nicht in Ihrer Nähe und Sie möchten am Leben teilnehmen wie früher? Digitalisierung kann Ihnen helfen, ist aber oft mit Hürden verbunden. Ein neues Unternehmen will das jetzt ändern.

Digitalnachhilfe für Menschen Ü60

Sich online sicher bewegen zu können, bringt viele Vorteile mit sich. Es erleichtert den Kontakt zu Freunden und Familie zu halten, sich auszutauschen und einzukaufen. Egal wie das Wetter ist und ob die Gelenke mitspielen, der Wocheneinkauf wird auf der Internetseite des Supermarktes erledigt und bis an die Haustür geliefert. Kein Treppensteigen kein Angewiesensein auf andere. Ein Stück Unabhängigkeit, das viele sich im Alter wünschen.

Zwischen dieser Freiheit steht oft das Problem sich in der digitalen Welt gar nicht gut genug auszukennen. Viele Funktionen sind unbekannt, die Angst vor Fehlern und Betrug ist groß. Kurse an Volkshochschulen sind meist nur auf jüngere Teilnehmer ausgelegt und zudem schwer zu erreichen, wenn Laufen nicht mehr schmerzfrei möglich ist. Eine Lösung bietet digitalnachhilfe.

Die digitalnachhilfe ist das erste ortsunabhängige Lern-Programm für Senioren und Menschen Ü60, die den Umgang mit Internet und Computer oder Smartphone lernen möchten. Es ist speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet und bietet eine leichtverständliche Schritt-für-Schritt Anleitung.

So einfach lernen

Mit dem Alter fällt das Lernen oft schwieriger und andere Themen sind wichtig. Darum ist ein eigenes Format sinnvoll.

Mit digitalnachhilfe können auch Senioren an der digitalen Welt teilhaben, ohne sich dem Zeitdruck Jüngerer aussetzen zu müssen. Bequem von Zuhause in eigenem Tempo werden die Lerninhalte durchdrungen und in kleinen Schritten angewandt.

Zur Seite steht dabei ein kompetentes Team, auf das man bei Fragen im Kursverlauf jederzeit zurückgreifen kann. Damit Probleme zeitnah gelöst werden, garantiert das Support-Team eine Antwort innerhalb von 24 Stunden. So sind Sie rundum betreut und mit den Herausforderungen der Digitalisierung nicht allein.

Angebot zur Black-Week

Zum Jahresende bietet digitalnachhilfe eine Rabatt-Aktion. Der komplette Kurs kostet derzeit zur Black-Week nur 149 Euro anstatt 299 Euro. Zudem ist die Zahlung in drei kleinen Raten möglich, damit auch Senioren mit einer kleinen Rente den Kurs bezahlen können.

Wir vermitteln Senioren und der Generation 60+ elementares Grundwissen für den zeitgemäßen und sicheren Umgang mit dem Internet, Computern & Smartphones.

Die digitalnachhilfe ist ein mehrwöchiger Kurs, den du ganz einfach & unkompliziert von deinem Computer oder Smartphone aus absolvieren kannst. Du kannst also von jedem Ort der Welt und zu jeder Uhrzeit auf die Kursinhalte zugreifen.

Kontakt

digitalnachhilfe

Jan van Riswyck

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

040 607760699

–

info@digitalnachhilfe.de

https://digitalnachhilfe.de/