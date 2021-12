Digitaler Wissenstransfer mit Erklärfilmen von Scribble Video

Das ideale Medium für den Wissenstransfer im Unternehmen

Hamburg, im Dezember 2021 – Scribble Video setzt seinen Erfolgskurs fort und bringt mit Erklärfilmen im Scribble Stil das ideale Medium für den Wissenstransfer im Unternehmen auf den Markt. Knowledge transfer wird heute immer wichtiger. Der digitale Wissenstransfer führt zum Erfolg. Er betrifft alle Bereiche im Unternehmen. Erklärvideos sind das ideale Medium, um Wissen zu vermitteln. Die kompakten Erklärfilme von Scribble Video bewältigen diese Aufgabe in wenigen Minuten. Außerdem erreichen die Videos beim Zuschauer mehr Sinne und bleiben so besser in Erinnerung und werden auch einfacher verstanden. Durch die Nutzung der verschiedenen Wahrnehmungskanäle sind diese Videos nachhaltig, der Zuschauer behält viel mehr als bei einer bloßen Powerpoint Präsentation. Mehr über weitere Aspekte des Wissenstransfers mit Erklärvideos im Unternehmen finden Sie im Internet unter: https://erklaervideo-produktion.de/unternehmenskommunikation/

Scribble Video ist fokussiert auf den Erfolg seiner Kunden und hat sich mit neuartigem Service „Erklärvideo erstellen“ gut etabliert. Ein Erklärvideo im Scribble Stil besticht dadurch, dass es optimal geeignet ist, um komplizierte Themen oder erklärungsbedürftige Prozesse einfach zu vermitteln. Das Geheimnis von Erklärvideos im Scribble-Stil liegt in der Reduzierung auf das Wesentliche.

Kompliziertes einfach erklärt ist dann auch in der Wahrnehmung der Zuschauer einfach. Innovationen leben von dem Wissen, das verfügbar ist und genutzt werden kann. Finden Sie weitere Aspekte des Wissenstransfers, insbesondere wie man solch einen Prozess in Gang setzt, hier: https://erklaervideo-produktion.de/unternehmenskommunikation/

Die Vorteile des Services „Erklärvideo erstellen“ von Scribble Video liegen auf der Hand: mit einem Erklärvideo im Scribble Stil kann man unterschiedliche Prozesse übersichtlich vermitteln und komplexe Themen einfach erklären.

„Erklärvideos sind ähnlich wie How-To-Videos kurz, unterhaltsam und vermitteln Kompliziertes in anschaulicher Weise. Davon profitieren Unternehmen aus allen Branchen“, sagt Carsten Müller, der Gründer von Scribble Video.

Seit Jahren produziert Scribble Video für namhafte Kunden Erklärvideos und gehört zu den führenden Experten im Vereinfachen einer Botschaft. Ein Erklärvideo von Scribble Video ist mehr als ein attraktives und modernes Medium in der Unternehmenskommunikation: es motiviert Mitarbeiter und sorgt für einen reibungslosen Wissenstransfer im Unternehmen.

Die wertvolle Informationsquelle „Erklärvideo“ von Scribble Video findet immer mehr Fans und erfreut sich einer zunehmenden Verbreitung. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Videomarketing Produkten und Methoden entwickelt.

Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.

