Digitalagentur Kommdirekt mit neuen Präsenz-Events

Unter dem Motto „Be digital fresh“ tauschen sich Experten zu Digitalisierungsthemen aus

Die Digitalagentur Kommdirekt in Augsburg setzt wieder auf Präsenzveranstaltungen: den Auftakt bildet das Be-digital-fresh-Event zum Thema Digitalisierung im Marketing. Am 19.08.2021 von 14:00 bis 17:00 Uhr treffen sich Unternehmer und Marketer mit einem gemeinsamen Ziel: Intensiver und persönlicher Erfahrungsaustausch rund um die Erfolgsfaktoren in komplexen Digitalprojekten.

Hungrig auf Präsenz-Events

Die derzeit rar gesäten Präsenzveranstaltungen belegen eindrucksvoll: die Fachleute von heute haben großen Nachholbedarf, was die Themen Networking und persönlicher Austausch anbelangt. Daher setzt die neue Eventreihe von Kommdirekt auf den richtigen Mix aus Wissensvermittlung und Expertenaustausch. Aufgelockert durch zahlreiche Netwporkingpausen besteht das Programm aus der Präsentation von umfangreichem Grundlagenwissen zu den Erfolgsfaktoren in der Digitalisierung von Marketingprozessen sowie einem spannenden Erfahrungsbericht aus der Praxis.

Digitalisierung zum Anfassen

In der Auftakt-Veranstaltung erfahren dreht sich alles um das Thema erfolgreiche Digitalisierung im Marketing. Aus der profunden Kenntnis von Kommdirekt in der digitalen Transformation erhalten die Teilnehmer wertvolles Praxis-Know-how. Die Erfolgsfaktoren in der Projektierung und Umsetzung von komplexen Digitalprojekten werden den Zuhörern Schritt für Schritt erläutert. Hierbei wird Wert darauf gelegt, dass die Informationen pragmatisch vermittelt werden und auch komplizierte Sachverhalte angesprochen werden. So wird im Gundlagenvortrag der komplette Projekt-Prozess praxisfreundlich erläutert. Die einzelnen Projektschritte wie Workshops, Konzepterarbeitung mit Design Thinking, Designsystem, UX einschließlich Buyer Personas, Development und Testing bis hin zu Rollout und Erfolsgmessung werden anschaulich vermittelt. Ganz pragmatisch erklären wir, wie Sie in Digitalkonzepten die Unternehmens- sowie die Marketing-Ziele erfolgreich auf die Straße bringen. Und wie Sie komplexe technische Fragestellungen abteilungsübergreifend lösen.

Programm mit hohem Praxisbezug

Die Event-Teilnehmer haben die Möglichkeit einen Deep-Dive in ein reelles Erfolgskonzept zu machen. Andreas Thiel, Geschäftsführer der Regio A3 präsentiert die Herausforderungen bei der Entwicklung eines dynamischen Online-Portals mit intelligentem Redaktionssystem und komplexem Backend. Von der Ausschreibung, dem Pitch-Prozess über die Konzeption bis hin zu den wertvollen Learnings in der Entwicklung vermittelt Andreas Thiel Digitalwissen aus erster Hand. Gleichzeitig beleuchtet er aus Entscheider-Sicht: Wo sind mögliche Stolpersteine in komplexen Digitalprojekten und wie muss man abteilungsübergreifend gegensteuern? Auf Basis dieser anspruchsvollen Leitplanken in punkto Konzeption und IT-Integration wird Andreas Thiel die Erfolgsfaktoren aus Entscheidersicht darlegen. Ein spannender Erfahrungsbericht mit Mehrwert.

Event-Daten im Überblick

Die Präsenzveranstaltung „Erfolgreiche Digitalisierung im Marketing findet als Präsenzseminar am 19.08.2021 von 14:00 – 17:00 Uhr im Martinipark Augsburg statt. Für die Einhaltung der Hygienevorschriften sind die Plätze begrenzt. Das Catering in den Netzwerkpausen erfolgt im Abgleich mit den Gastrovorschriften, den aktuellen Hygienevorschriften im Vortragsraum wird Rechnung getragen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist online möglich unter https://www.kommdirekt.digital/be-digital-fresh-praesenzveranstaltung/

Kommdirekt ist eine der führenden B2B Digitalagenturen in Süddeutschland mit 20 Mitarbeitern. Wir verbinden frische Ideen und innovative Technologien zu einzigartigen Digital-Lösungen. Kommdirekt hat seine Stärken in komplexen Digitalprojekten: hier bieten wir erfolgreich für B2B-Mittelstandsunternehmen die Entwicklung von Digitalstrategien, dynamische Webseiten, Marketingautomation, Leadmanagement und E-Mail-Automation an. Darüber hinaus bietet Kommdirekt ein eigenes Produkt, die prämierte Sales App SAMOA.

Mehr Infos unter www.kommdirekt.digital

Kontakt

Kommdirekt GmbH

Bernd Arnhold

Provinostraße 52

86153 Augsburg

08214504020

ab@kommdirekt.digital

http://www.kommdirekt.digital